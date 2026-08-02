אלישיב-ציון אביאל - יהודי פשוט

אלישיב ציון אביאל, תלמיד ישיבת שדרות, פרסם את שירו החדש "יהודי פשוט". לדבריו, השיר נכתב בהשראת סיפור על הרב שלמה קרליבך, וכעת הוא יוצא לאור.

הוא הסביר על מהות השיר: "השיר הזה נכתב בהשראת סיפור על רב שלמה קרליבך שפשוט ישב עליי והינה הוא זוכה לצאת לעולם. רבּ שלמה קרליבך היה נראה כלפי חוץ כאדם פשוט, אחד כמו כולם, אבל בתוכו בער אור עצום ותורה גדולה. אם רק נתבונן בתוך כל אדם , נראה איזה אור גדול יש בכל יהודי. אם רק נתבונן בעצמנו , נראה איזה אור גדול יש בנו".

אביאל חתם את דבריו במסר למאזינים, "תהנו מהשיר, ואל תשכחו מי אתם באמת!".