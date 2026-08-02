בר בכור אסרף, בן 30 משערי תקווה, נמצא ללא רוח חיים בבית העלמין באלקנה לצד קברה של חברתו הטובה לירון ברדה הי"ד שנרצחה במסיבת הנובה.

אחותו, ליהי אסרף, סיפרה ל"מעריב" כי "הוא אח עם נשמה גדולה. תמיד עזר לכולם. הוא היה תמיד שמח".

לדבריה, המשפחה לא הצליחה ליצור עמו קשר במהלך סוף השבוע: "חשבתי שהוא באלקנה, שם לירון קבורה. לירון ברדה ז"ל הייתה ידידה שלו מילדות. הם היו החברים הכי טובים. היא ממש גדלה אצלנו. הייתה המון בבית. היא נרצחה בנובה והוא חי עם זה מאז האירוע ועד עכשיו".

ליהי תיארה את הרגע שבו מצאה את אחיה בבית העלמין: "ראיתי את האוטו של אמא שלי ליד בית העלמין באלקנה. הוא שכב שם על הקבר. חשבתי שהוא ישן. קראתי לו בר, ואז ראיתי את הדם שלו והבנתי שהוא מת".

לדבריה, בני המשפחה התכנסו לשבת חתן לאחר שאחיו של בר נישא ביום רביעי: "היו בשבת חתן הרבה חברים וכנראה היכה בו בחזקה שלירון לא הייתה איתו ולכן עשה את מה שעשה".