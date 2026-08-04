יותר מ-2,000 יהודים, מרביתם חסידי חב"ד מארצות-הברית, ישראל ואירופה, הגיעו בימים האחרונים לעיר אלמטי (לשעבר אלמא-אטא) שבקזחסטן.

במדינה המוסלמית, ששטחה הוא העשירי בעולם, מתגוררים כ-21 מיליון נפש שרובם נמנים על האסלאם הסוני.

ההמונים היטלטלו שעות ארוכות בדרכים, עם עצירות ביניים במדינות מוסלמיות בדרך - איחוד-האמירויות, אזרבייג'ן, טורקיה ואוזבקיסטן - מכיוון שאין טיסות ישירות מישראל לקזחסטן. רק מאות מהם טסו בטיסת צ'ארטר מיוחדת ישירה מנתב"ג.

הרב ישעיה כהן, שליח חב"ד בקזחסטן ורבה של המדינה, מסביר לערוץ 7 כי האלפים עשו את הדרך הקשה כדי לציין את יום ההילולה לאביו של הרבי מליובאוויטש. "אתמול, כ' אב, חל יום ההילולא ה-82 של הרב-הקדוש המקובל רבי לוי-יצחק שניאורסון זצ"ל. את שמו אולי לא כולם מכירים, אבל בנו מוכר בכל העולם: הרבי מליובאוויטש. הרב שניאורסון חי כאן ב-5 השנים האחרונות לחייו ונטמן כאן וזו הסיבה להגעתם של החסידים".

הרב שניאורסון התגורר בקזחסטן מרצונו החופשי?

"לא, זו לא הייתה בחירה וזה היה כרוך בסבל רב. וכלל לא מבחירה. הרב שניאורסון היה במשך 30 שנה, עד 1939, רבה של העיר השנייה בגודלה באוקראינה, דניפרו. היא נקראה באותם ימים יקטרינוסלב. במהלך כהונתו ברבנות עלו לשלטון הקומוניסטים ימ"ש והם אסרו על קיום מצוות ולימוד תורה. רבי לוי-יצחק לא נרתע ועמד בפרץ, יחד עם קומץ חסידים ויהודים מהקהילה - כמו כל חסידי חב"ד ששהו באותם ימים ברוסיה הסובייטית.

בשנת 1939 הוא נאסר ונכלא בידי שלטון הרשע ונשלח לגלות בעיר צ'יאלי בקזחסטן המוסלמית, כדי לצערו ולהרחיקו מכל יישוב יהודי. רעייתו הרבנית חנה ע"ה הגיעה זמן קצר לאחר-מכן למקום גלותו ודאגה לו במסירות רבה לכל מחסורו ואף קטפה צמחים ועשתה מהם דיו כדי שיוכל לכתוב את חידושי התורה הנפלאים שלו בתורת הסוד, על התורה ועל תלמוד-בבלי ותלמוד-ירושלמי, שאותם כתב בשולי הספרים הבודדים שהורשה לקחת עימו ולימים יצאו לאור בין היתר בסדרת הספרים 'תורת לוי-יצחק'. לאחר שחלה הוא הועבר בחודש ניסן תש"ד (1944), לאחר שתדלנות מרובה, לעיר אלמא-אטא שבה שהה בקרבת מספר חסידים מצומצם עד לפטירתו בכ' אב תש"ד".

באותם ימים - ובעיקר במדינה מוסלמית - היה קשה מאוד להביא את אביו של הרבי מיליובאוויטש לקבורה בבית עלמין יהודי. "למרבה הצער השלטונות הסכימו שיקברו אותו בהלוויה מצומצמת בבית עלמין מקומי. לאורך השנים הגיעו חסידים מעת לעת במסירות נפש לקברו. היום זוכים רבים להגיע לכאן כדי להתפלל בקברו מידי שנה ביום ההילולא - והמספרים מטפסים כל העת".

קבר אביו של הרבי מליובאוויטש בקזחסטן צילום: באדיבות המצלם

מתי אתה הגעת לקזחסטן?

"לפני 32 שנים, לאחר נפילת ברית-המועצות, כשליחו של הרבי - אביו. עם הזמנו הוקם אוהל על קברו של רבי לוי-יצחק דרכי גישה נאותות, לרווחת המתפללים שמגיעים ממש מכל סוגי העם היהודי. לדוגמא, בשבת האחרונה הייתה פה קבוצה של 8 בחורים מהמגזר הדתי-לאומי שמתגוררים במרכז הארץ. הם הגיעו לטיול לכאן וכאשר הבחינו בחסידים במטוס שאלו אותם לפשר הדבר והגיעו יחד עימם. זו הייתה שבת מיוחדת ומרוממת".

כמה יהודים מתגוררים כיום בקזחסטן?

"להערכתנו בין 10 ל-15 אלף. הם נמצאים בעיקר כאן באלמא-אטא אבל גם בערים נוספות. היום יש ברחבי המדינה 8 משפחות מסורות של שלוחים ב-7 ערים שונות. המקיימים קהילות יהודיות תוססות. זו ה'נקמה' הכי מתוקה במי שניסו לכבות כאן את הגחלת".

כיצד מתייחסים השלטונות ליהודים המהווים מיעוט של ממש במדינה?

"היחס מאוד מכבד ואנחנו מעריכים זאת מאוד. קזחסטן היא דוגמא למדינה של דו-קיום ואחווה ואני מודה לרשויות ולכוחות הביטחון המקומיים על כך. לפני כמה חודשים הגיע לכאן נשיא המדינה מר יצחק הרצוג, שנפגש איתי ועם השלוחים. בפגישתו עם הנשיא קאסים ג'ומארט קמלביץ' טוקאייב, אמר טוקאייב שקברו של רבי לוי-יצחק הוא "אתר תרבות לאומי עבור עמנו, ואני מאמין שזה גם סימן למורשת חיובית מאוד ולשיתוף פעולה בין שתי המדינות".

הרב כהן מבקש, לסיום, לשתף במסר דווקא מהמקום בו קבור הרב שניאורסון. "אני זוכה לעמוד על האדמה בעיר הזאת, הספוגה בדמעותיו של המקובל האלוקי רבי לוי יצחק, אביו של הרבי. אני נזכר בסיפור חייו, בגבורתו הרבנית למען היהדות בכל מחיר, על המאסר הקשה כאשר נלקח מביתו באישון לילה ימים ספורים לפני חג הפסח, על הצינוק האפל ובגופו המיוסר שנשבר בגלות צ'יאלי הקשה. הנ.ק.וו.ד. רצו לבודד אותו, להרחיק אותו מצאן מרעיתו ולשבור את רוחו. הם רצו לקבור בשממה הקומוניסטית את גחלת היהדות אבל שום דבר לא שבר אותו. גם כשחזר מהגלות שבור ורצוץ בהגיעו לעירנו אלמא אטא, המשיך להנהיג את הקהילה היהודית שהייתה כאן באותם ימים, עד יומו האחרון. היום, מול מצבתו, אפשר לומר בבירור: רבי לוי יצחק, הם נכשלו ואתה ניצחת".