על רקע המעבר בעולם לשיטות בנייה מתקדמות, הדרישה לעמידה בתקנים מחמירים, קידום בנייה ירוקה והצורך לשפר את איכות ויעילות הבנייה בישראל - ייערך ב־18 באוגוסט 2026 מפגש הייסוד של הפורום הישראלי לבנייה מתקדמת ועתיד הבנייה בישראל.

הפורום הישראלי לבנייה מתקדמת ועתיד הבנייה בישראל יקיים ביום שלישי, 18 באוגוסט 2026, את מפגש הייסוד שלו במרכז הכנסים אקספו תל אביב. מדובר ביוזמה מקצועית ראשונה מסוגה בישראל, המאגדת סביב שולחן אחד נציגי האקדמיה, משרדי הממשלה, גופי הרגולציה והתקינה, מהנדסים, אדריכלים, יזמים, קבלנים ואנשי מקצוע, במטרה ליצור מסגרת קבועה לשיתוף ידע ולקדם דיון מקצועי על עתיד ענף הבנייה בישראל.

בעשורים האחרונים עבר ענף הבנייה בעולם שינוי משמעותי. במדינות רבות אומצו בהדרגה שיטות בנייה מתקדמות המשלבות תיעוש, בקרת איכות, חדשנות הנדסית ותכנון מתקדם. לצד קיצור לוחות הזמנים, השינוי נועד בעיקר לשפר את איכות המבנים, להגביר את רמת הבטיחות, להבטיח עמידה בתקנים מחמירים, לשפר את הביצועים התרמיים והאנרגטיים של המבנים, להפחית את פליטות הפחמן לאורך מחזור חיי המבנה ולתמוך ביעדי הקיימות והבנייה הירוקה.

בישראל, לעומת זאת, ענף הבנייה עדיין נשען במידה רבה על שיטות עבודה מסורתיות שהתפתחו לפני עשרות שנים. אף שקיימות כיום בעולם מערכות בנייה מתקדמות שנבחנו בהתאם לתקנים מחמירים בתחומי העמידות המבנית, בטיחות האש, הבידוד התרמי, הבידוד האקוסטי, ההתנהגות הסיסמית ואורך חיי המבנה, שילובן בישראל עדיין מתקדם בקצב איטי יחסית. משמעות הדבר היא שפער הידע בין ההתפתחויות בעולם לבין היישום בפועל בישראל ממשיך להתקיים, למרות הצורך הגובר בפתרונות איכותיים, יעילים ובני־קיימא. בנוסף, בחינת שיטות חדשות מתבצעת לעיתים קרובות באופן נקודתי וללא מסגרת מקצועית קבועה המאפשרת דיון רחב, שיתוף ידע והפקת לקחים בין כלל הגורמים העוסקים בתחום.

מעבר למהירות הבנייה - שינוי בתפיסת איכות המבנה

לדברי יוזמי הפורום, אחד היתרונות המרכזיים של שיטות הבנייה המתקדמות הוא היכולת לקצר משמעותית את משך הביצוע של פרויקטים ולהפחית את התלות בכוח אדם באתר. אולם בעולם הן נבחנות לא רק לפי מהירות הבנייה, אלא לפי מכלול ביצועי המבנה לאורך כל מחזור חייו - איכות הביצוע, עמידה בדרישות תקינה מחמירות, בטיחות, יעילות אנרגטית, השפעה סביבתית, עמידות לאורך שנים ועלויות התחזוקה. מתוך תפיסה זו, הפורום מבקש לקדם שיח מקצועי המתמקד לא רק במהירות הבנייה, אלא באיכותה הכוללת של הבנייה ובביצועי המבנה לאורך כל מחזור חייו.

משמעות הדבר היא שהדיון בבנייה מתקדמת אינו עוסק רק בטכנולוגיה חדשה, אלא בשאלה כיצד ניתן להקים מבנים איכותיים יותר, בטוחים יותר, יעילים יותר ובני־קיימא, תוך עמידה בדרישות ההנדסיות והרגולטוריות המחמירות ביותר.

האתגרים העומדים בפני ענף הבנייה בישראל

בין הנושאים המרכזיים שעליהם מבקש הפורום לקיים דיון מקצועי:

• העלאת איכות הבנייה ואיכות הביצוע.

• התאמת ענף הבנייה לדרישות העדכניות של תקני בטיחות, אנרגיה, סביבה וקיימות.

• קידום בנייה ירוקה וצמצום צריכת האנרגיה ופליטות הפחמן של מבנים לאורך חייהם.

• האצת קצב הבנייה מבלי לפגוע באיכות.

• התמודדות עם המחסור המתמשך בכוח אדם מקצועי.

• בחינת החסמים המקצועיים והרגולטוריים בפני אימוץ שיטות בנייה מתקדמות.

• עידוד שיתוף ידע בין האקדמיה, הממשלה, גופי התקינה, הרגולטורים והתעשייה.

לדברי מקימי הפורום, כל אחד מהנושאים הללו מטופל כיום על ידי גורמים שונים, אולם חסרה מסגרת מקצועית אחת המאפשרת דיון משותף, רציף ומבוסס נתונים בין כלל בעלי העניין. הפורום מבקש למלא את החסר באמצעות יצירת זירה מקצועית בלתי תלויה, שבה הדיון יתבסס על מחקר, תקינה, ניסיון הנדסי ונתוני ביצוע - ולא על תפיסות מוקדמות או מסרים שיווקיים.

מסגרת מקצועית בלתי תלויה

הפורום אינו גוף רגולטורי ואינו מייצג אינטרס מסחרי של חברה, מוצר או טכנולוגיה מסוימת. מטרתו לשמש במה מקצועית לשיתוף ידע, לדיון בסוגיות המשפיעות על עתיד ענף הבנייה בישראל, לזיהוי חסמים מקצועיים ורגולטוריים ולהצעת המלצות המבוססות על ידע הנדסי, מחקר וניסיון מצטבר.

המשתתפים בפורום מגיעים מתחומי התכנון, ההנדסה, הביצוע, האקדמיה, הממשלה, התקינה, הרגולציה, הייעוץ והיזמות, מתוך תפיסה שקידום ענף הבנייה מחייב שיתוף פעולה בין כל חלקי המערכת. ההשתתפות בפורום היא אישית ומקצועית, והפורום פועל ללא מטרות רווח.

מפגש הייסוד

מפגש הייסוד יוקדש להצגת מטרות הפורום, לגיבוש סדר היום המקצועי ולדיון בנושאים המרכזיים שבהם יתמקד הפורום בשנה הקרובה, ובהם איכות הבנייה, תקינה, חדשנות, בנייה ירוקה, קיימות, רגולציה והחסמים בפני אימוץ שיטות בנייה מתקדמות בישראל.

בין המשתתפים צפויים לקחת חלק נציגי האקדמיה, משרדי הממשלה, גופי הרגולציה והתקינה, מהנדסים, אדריכלים, קבלנים, יזמים, כלכלנים, מומחי בטיחות ונציגים מגופים ציבוריים, לצד בכירים נוספים מענף הבנייה.

המשתתפים שאישרו את השתתפותם במפגש הייסוד (נכון ל־2 באוגוסט 2026)

1. דורון ערוסי הלוי - מנכ"ל אקובילד סיסטם בע"מ ומייסד הפורום

2. ימית כהן - סמנכ"לית רישוי ורגולציה, מינהל התכנון (משרד הפנים)

3. יגאל סלוביק - מנכ"ל התאחדות הקבלנים בוני הארץ (תא"ל במיל')

4. שירלי חבלין ברייטנר - מנכ"לית ConTech - הזרוע הרשמית של ממשלת ישראל ל־ConstructionTech ו־PropTech

5. גבי טרכטנברג - מהנדס מבנים · מנהל מחלקת קונסטרוקציה - בניינים ומבנים, אמי־מתום מהנדסים ויועצים בע"מ · מרצה בכיר בטכניון

6. אילן פיבקו - אדריכל ובעלים, אילן פיבקו אדריכלים בע"מ

7. עו"ד אורטל דוידיאן־גדעוני - עורכת דין לתכנון ובנייה · בעלת משרד בוטיק

8. שלמה מעוז - כלכלן בכיר · יו"ר דירקטוריון ודירקטור בחברות ציבוריות · מרצה ופרשן

9. אלון אפשטיין - יועץ בטיחות מוביל · א.נ. אלון בטיחות וגהות בע"מ

10. דורון בן ארי - הנדסאי תכנון מבנים · יועץ עיגון, חיפוי וגמר · חבר ועדת מומחים במכון התקנים

11. איציק מאיה - שותף ובעלים, מאיה יזמות ובנייה בע"מ · קבלן רשום ג'־5

12. איריס גבעולי פיימן - אדריכלית · יועצת ומלווה בנייה ירוקה מוסמכת מכון התקנים דוקטורנטית בטכניון המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

במקביל הופצו הזמנות לנציגי משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, רשות החדשנות, מוסדות אקדמיים וקבוצות ביצוע מובילות. ההרשמה למפגש טרם ננעלה.

לדברי דורון ערוסי הלוי, מייסד הפורום:

"ענף הבנייה בישראל ניצב בפני נקודת מפנה. בעולם מתפתחות בעשורים האחרונים שיטות בנייה חדשות המאפשרות לשפר את איכות המבנים, לעמוד בתקנים מחמירים יותר, לצמצם את ההשפעה הסביבתית ולהעלות את רמת הביצוע. הפורום אינו נועד לקדם טכנולוגיה אחת או חברה אחת, אלא ליצור מסגרת מקצועית קבועה שבה האקדמיה, הממשלה, גופי התקינה, הרגולטורים ואנשי הענף יוכלו לבחון יחד את עתיד הבנייה בישראל על בסיס מחקר, נתונים וניסיון הנדסי. כך ניתן לקדם חדשנות תוך שמירה על איכות, בטיחות ואמון מקצועי".

לפרטים נוספים דורון ערוסי הלוי · מייסד הפורום הישראלי לבנייה מתקדמת ועתיד הבנייה בישראל·

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