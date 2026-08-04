תיעוד מפעילות המסתערבים צילום: דוברות המשטרה

מסתערבי מג"ב דרום עצרו שני חשודים בחשד שהשחיתו את פינת ההנצחה לזכרו של חלל צה"ל, סמל יהודה פרץ ז"ל, ביישוב רתמים.

המעצרים בוצעו אתמול בפעילות משותפת של מסתערבי מג"ב דרום, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, יחד עם בלשי וחוקרי תחנת שגב שלום במרחב רותם ובסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל.

החקירה נפתחה לאחר שבחודש שעבר הושחתה פינת הזיכרון לזכרו של יהודה פרץ ז"ל. במסגרת החקירה פעלו הכוחות לאיתור זהות החשודים ומיקומם.

עם הבשלת החקירה נערכו הכוחות למבצע מעצרים בשני יעדים שונים ביישוב ביר הדאג'. לוחמי המסתערבים הגיעו באופן סמוי, ובפעילות מתואמת שבוצעה במקביל הפתיעו את שני החשודים ועצרו אותם.

השניים הועברו להמשך חקירה בתחנת שגב שלום. במשטרת ישראל הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות, תוך שימוש בכלל האמצעים והיכולות המבצעיות, כדי למצות את הדין עם מי שפוגע בביטחון הציבור, ברכוש ובאתרי ההנצחה.