בראיון לערוץ 7 מציג הרב גיא אלאלוף, רב קהילה, חוקר נצרות ומרצה, את תפיסתו אודות המניע התיאולוגי נוצרי שעומד מאחורי שנאת המתנחלים.

בעיני הרב אלאלוף לא מדובר בנתון שאמור להפתיע. "הנוצרים עצמם מודעים לכך היטב", הוא אומר וקובע כי אם מישהו מופתע מהקביעה הזו, הרי שאלו רק היהודים.

"במשך אלפיים שנה הנוצרים התבססו על היהדות כמשהו שטוב שהוא קיים בשפלותו, כדי שנזכור כמה חלשים, שפלים ונודדים היצורים שלא קיבלו את משיחיותו ואלוהותו של ישו, היהודי מנצרת. ממילא, כשהיהודים חוזרים לארצם, הופכים לחזקים, מקיימים את התורה כפי שהיא, זה מוציא אותם מכליהם. זה פגם תיאולוגי עמוק בתפיסה הנוצרית, ומי כמו המתנחלים שמבטאים יותר מכל את היהודי החדש, המאמין, החזק, התנ"כי, המחובר לארץ ולקרקע, לא רק ברוח אלא גם בבשר. לכן צפוי מאוד שהם יהיו השנואים ביותר על ידי הנוצרים".

על דבריו אלה שאלנו את הרב אלאלוף אם אין בעיניו מקום לטענה לפיה שנאת המתנחלים על ידי האירופים נובעת מהרצון למעט שקט במזרח התיכון, ובעיניהם מי שמונע את השקט הזה הם הישראלים בכלל והמתנחלים בפרט.

בתשובתו מזכיר הרב אלאלוף כי "בימים האחרונים בזירות הקרב באוקראינה נהרגו 500-1000 איש בכל יום. זה נמשך כבר חודשים רבים. מאות הרוגים ביום. אנחנו מדברים על מציאות שבה חיי הפלשתינים ביהודה ושומרון, שרבים מהם תומכי טרור ועוסקים בטרור, לא מתקרבים במילימטר למה שקורה בזירות הקרב באוקראינה ולמלחמות השבטים באפריקה. למה כולם מתעסקים דווקא בנו? מה יש בנו שמוציא את האירופים, הנוצרים, מכליהם? רק הסיבה התיאולוגית. אסור לנו ליפול ולהאמין שיהיה אחרת. המצב היחיד שבו הנוצרים יאהבו אותנו הוא כשנהיה מתים או חלשים. כל מציאות אחרת לא תתקבל על דעתם".

ובאשר למה שקורה בחברה הישראלית, שגם בה ישנן קבוצות ששונאות את המתנחלים, על אף תרומתם המשמעותית לחברה, מדייק הרב אלאלוף וקובע כי בשלוש השנים האחרונות, ולמעשה בעשור האחרון כולו, החברה הישראלית השתנתה והפכה למעריצה של המתנחלים. על עצמו הוא אומר: "אני גר בראש העין, לא מתנחל ולא בן מתנחל, ומעריץ גדול שלהם. יש דיבורים על סמוטריץ' שהוא דואג למתנחלים, אבל מי שדואג למתנחלים דואג לעם ישראל כולו. הם חוד החנית של עם ישראל כולו, ובזכותם החיים שלנו בטוחים יותר".

עם זאת, "יש קבוצה הולכת ומתמעטת של שמאל ישראלי, אשכנזי חילוני ותיק, שהשנאה שלהם כלפי המתנחלים אינה אלא חיקוי של הנוצרים שמפיהם הם חיים. הרב קוק חזה את זה ואמר שאם הציונות לא תשוב לעולם הרוח היהודית, נראה אותה מתנוונת והולכת, ואכן יש הרבה יהודים מסורתיים שמתקרבים לה' יתברך, אבל יש עדיין מיעוט שאוחז באותן עמדות שהרב קוק מגדיר אותן ככאלה שיש להן צורה יהודית מבחוץ, אבל הם גויים מבפנים. הם מקבלים את התפיסה הנוצרית במלואה. זו תסמונת היהודי המומר שמלווה אותנו כבר אלפי שנים. הם מקבלים ללא ביקורת את העמדות התיאולוגיות-נוצריות הקלאסיות".

משום כך, משוכנע הרב אלאלוף, קיימת שנאה חריפה כל כך לאוכלוסיה תורמת כל כך. "הרי אין שום סיבה אחרת לשנוא את האנשים הללו שתורמים יותר מכולם בביטחון, בכלכלה, בדמוגרפיה, בהתנדבות, בהארת פנים, בתרומת כליה. כל מה שטוב קיים בהם ובאחוזים ניכרים, וכמי שלא נמנה על האוכלוסיה הזו אני יכול לומר שהם הטובים ביותר, ושאם שונאים אותם צריכה להיות לזה סיבה מאוד עמוקה ולא רציונאלית, כמו כל תיאולוגיה שהיא עמוקה ולא רציונאלית".

להערכת הרב אלאלוף הבנה של השונאים את מקור השנאה שלהם כלפי המתנחלים יכולה בהחלט להוביל להתפכחות והתנערות מאותה שנאה. התפכחות זו כוללת גם את ההבנה שהמציאות היחידה שבה העולם הנוצרי-מערבי יקבל את העם היהודי, ומעליהם את המתנחלים, כלגיטימיים היא אך ורק מציאות בה הם חלשים או מתים. במקביל יש להחזיר את הזהות היהוידת לאותם מאחינו היהודים שחיים בארצות אירופה ומחקים את אורחות חייהם ותפיסות עולמים של שכניהם הנוצרים. "פגשתי רבים שאינם דתיים שכאשר הבינו את התיאולוגיה שעליה הם מושתתים, זה עורר בהם רתיעה וקרבה ראשונית ובריאה לזהות היהודית שלהם".