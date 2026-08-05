צפו: הרב לאזר ושוואקי בדואט ללא קרדיט

אירוע חגיגי לציון יום הולדתו ה-70 של איש העסקים והפילנתרופ לב לבייב נערך הערב (שלישי) במרכז דוידסון בירושלים, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ואורחים רבים.

אחד מרגעי הערב היה ביצוע משותף של רבה הראשי של רוסיה, הרב בערל לאזר, ושל הזמר יעקב שוואקי. השניים שרו יחד את השיר "צמאה לך נפשי", וזכו לתשואות מצד המשתתפים באולם.

במהלך האירוע נשמעו דברי ברכה לכבודו, ובמרכזם הוקרה על פעילותו הציבורית והפילנתרופית רבת השנים לצד תרומתו לקהילות יהודיות בארץ ובעולם.

לבייב, מאנשי העסקים והפילנתרופים הבולטים בישראל ובעולם היהודי, עומד בראש פדרציית הקהילות היהודיות של רוסיה ובראש הקונגרס העולמי של יהודי בוכרה. לאורך השנים היה שותף ליוזמות רבות בתחומי החינוך, הרווחה והחיים היהודיים בישראל וברחבי העולם.