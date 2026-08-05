מד"א פרסם הבוקר (רביעי) קריאה דחופה לציבור להגיע באופן מיידי לתחנות התרמת הדם ברחבי הארץ, בעקבות מחסור חמור במנות דם.

במד"א מזהירים כי מלאי הדם בבנק הדם הלאומי הידלדל לרמה נמוכה, בעוד הביקוש מצד בתי החולים וצה"ל נמשך ללא הפסקה.

בארגון מדגישים כי בכל רגע נתון ישנם חולי סרטן הזקוקים לעירויי דם, יולדות לאחר לידות מורכבות, נפגעי תאונות דרכים, פצועי צה"ל, מנותחים ומטופלים רבים נוספים שחייהם תלויים בזמינות מנות הדם. כדי להבטיח אספקה רציפה לכלל מערכת הבריאות, נדרשים מדי יום כ-1,200 תורמי דם.

במד"א מסבירים כי במהלך חודשי הקיץ חלה מדי שנה ירידה משמעותית במספר התורמים, בין היתר בשל חופשות בארץ ובחו"ל ועומסי החום, אולם הצורך במנות דם נמשך בכל שעות היממה ואינו פוחת.

סמנכ"ל רפואה ושירותי הדם במד"א, ד"ר רפאל סטרוגו, אמר כי "מלאי הדם בישראל חייב להיות זמין בכל רגע נתון. בתקופת הקיץ אנו חווים ירידה משמעותית במספר תורמי הדם, בעוד שהצורך במנות דם נמשך ללא הפסקה. כל מנת דם הנתרמת היום עשויה להציל חיים כבר מחר".

מנכ"ל מד"א, אלי בין, הוסיף: "דם אי אפשר לייצר, אי אפשר לייבא ברגע האמת, ואי אפשר להחליף. התרומה של כל אחד ואחת מהציבור יכולה להיות ההבדל בין חיים למוות עבור חולה סרטן, יולדת, פצוע קשה או ילד הזקוק לטיפול מציל חיים. אני קורא לכל מי שיכול, הקדישו כמה דקות, הגיעו לתרום דם והיו שותפים להצלת חיים".

במד"א מזכירים כי תרומת דם אחת יכולה לסייע להצלת חייהם של עד שלושה בני אדם, וקוראים לכל מי שבריאותו מאפשרת זאת להגיע עוד היום לאחת מתחנות ההתרמה ברחבי הארץ.