המאבק שמנהלת ארצות הברית נגד טכנולוגיות מתוצרת סין מתרחב גם אל תוך הבית. אחרי שנים של מגבלות על ציוד תקשורת ושבבים, מתמקדת כעת תשומת הלב גם ברובוטים הביתיים - ובראשם שואבי האבק החכמים, המצוידים במצלמות, חיישנים, מערכות מיפוי וחיבור קבוע לרשת.

בממשל האמריקאי חוששים כי המידע שמכשירים אלה אוספים בתוך בתים ועסקים עלול לשמש גורמים עוינים לצורכי ריגול או איסוף מודיעין. בעקבות זאת מקדמת רשות התקשורת הפדרלית (FCC) מגבלות חדשות על אישור שיווק של רובוטים אוטונומיים שיוצרו מחוץ לארצות הברית.

המהלך מעורר שאלות גם בקרב הצרכנים. מרבית שוק שואבי האבק הרובוטיים נשען כיום על יצרנים זרים, ובראשם חברות סיניות, כך שמי שמבקש לרכוש מכשיר חכם שאינו תלוי ביצרן זר או בשירותי ענן, מגלה כי האפשרויות מצומצמות למדי.

בתוך המציאות הזו נולד פרויקט Oomwoo, המבקש להציע אלטרנטיבה שונה לחלוטין. מדובר במיזם קוד פתוח שמטרתו לפתח שואב אבק רובוטי שכל רכיביו - מהחומרה ועד התוכנה - יהיו זמינים לציבור באופן חופשי. בניגוד לפרויקטים ניסיוניים אחרים, יוזמיו מדגישים כי המטרה היא ליצור מוצר איכותי לשימוש יומיומי ולא רק אבטיפוס למעבדות.

הרעיון המרכזי הוא לאפשר לכל אדם להרכיב את השואב בעצמו באמצעות רכיבים שניתן לרכוש באופן עצמאי, ללא תלות ביצרן מסוים וללא צורך בחיבור קבוע לענן לצורך פעולות הניקוי והמיפוי. מי שירצה יוכל כמובן להוסיף בהמשך שירותי ענן, אפליקציות ופיתוחים מתקדמים, אך הפעילות הבסיסית תישאר מקומית ועצמאית.

כדי להתמצא בבית, השואב משתמש בחיישן LiDAR, הסורק את החדר באמצעות קרני לייזר ובונה מפה מדויקת של הסביבה. כך הוא מזהה קירות, רהיטים ומכשולים ומתכנן מסלול ניקוי יעיל, תוך התחמקות מחפצים שנמצאים בדרכו.

את פעולת הניווט מנהלת מערכת ROS2, אחת הפלטפורמות המתקדמות בעולם הרובוטיקה, האחראית על תיאום בין כל רכיבי המערכת. על גבי התשתית הזו פועלת מערכת Nav2, המחשבת בכל רגע את המסלול הקצר והבטוח ביותר, ומחזירה את השואב לעמדת הטעינה עם סיום המשימה.

בלב המערכת נמצא מחשב זעיר מסוג Raspberry Pi, המשמש כמוח הראשי של הרובוט. הוא מעבד את כל הנתונים, מנהל את המיפוי ומפעיל את מערכות הניווט. לצדו פועלים מיקרו־בקרים המבוססים על Arduino, האחראים על השליטה הישירה במנועים, בקריאת החיישנים ובהפעלת מערכת השאיבה בזמן אמת.

אחד היתרונות הבולטים של הפרויקט הוא האפשרות לשלוט בשואב דרך מערכת Home Assistant, כך שכל הפעולות מתבצעות ברשת הביתית המקומית ללא צורך בשליחת מידע לשרתים חיצוניים. המשתמש יכול להפעיל את השואב, לצפות במפת הבית ולהגדיר אוטומציות שונות - למשל התחלת ניקוי כאשר כל בני הבית יוצאים - והכול באופן מקומי.

הגרסה הראשונה של Oomwoo כוללת שלדה המודפסת במדפסת תלת־ממד, מערכת ניקוי בסיסית ויכולת מיפוי מלאה של הבית. עם זאת, המבנה המודולרי של הפרויקט מאפשר להוסיף בקלות מצלמות, חיישנים נוספים, סוללות גדולות יותר או מערכות ניקוי מתקדמות, בהתאם לצרכים של כל משתמש.

כדי להקל על הפיתוח, הפרויקט כולל גם סביבת סימולציה מלאה, שבה ניתן לבדוק את כל מערכות הניווט והתוכנה בעולם וירטואלי עוד לפני שמרכיבים את הרובוט בפועל. כך יכולים מפתחים לבדוק רעיונות חדשים, לשפר ביצועים ולזהות תקלות מבלי לבנות אבטיפוס פיזי.

מאחורי Oomwoo לא עומדת חברה מסחרית, אלא קהילה בינלאומית של מפתחים, מהנדסים וחובבי רובוטיקה. כל קוד המקור, שרטוטי החומרה, קובצי ההדפסה בתלת־ממד, התיעוד הטכני ומדריכי ההרכבה זמינים לציבור ללא תשלום. כל מי שמעוניין יכול לתרום לפיתוח, לשפר רכיבים קיימים או להוסיף יכולות חדשות, כאשר השיפורים המוצלחים ביותר משתלבים בפרויקט ומועילים לכלל המשתמשים.

על רקע החשש הגובר בארצות הברית מפני טכנולוגיות זרות, פרויקטים כמו Oomwoo מציעים כיוון אחר: רובוטיקה ביתית שקופה, עצמאית ופתוחה, שבה המשתמש יודע בדיוק כיצד המערכת פועלת, אילו נתונים היא אוספת - ובעיקר, מי שולט בהם.