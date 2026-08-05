מאות אברכים ותושבים השתתפו אמש (שלישי) בכינוס חירום בטבריה תחת הכותרת "מטהרים את העיר טבריה 2", שנועד להתמודד עם מה שהוגדר כ"פגעי הטכנולוגיה" והשפעתם על המרחב הציבורי והקהילתי בעיר.

הכינוס, שנפתח באמירת פרקי תהילים, הפך לבמה לתקיפה חסרת פשרות מצד הנהגת הקהילה נגד השימוש במכשירים חכמים ובאינטרנט פתוח.

את שורת הנאומים פתח חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת "אור החיים", הרב ראובן אלבז, שעמד על התרחבות הקהילה החרדית בעיר והזהיר מפני האיומים הטכנולוגיים החדשים, בהם מערכות בינה מלאכותית.

הרב אלבז קרא לציבור להדק את השורות, בין היתר על רקע מחלוקות מקומיות סביב מרחבים ציבוריים בעיר, ודרש התחזקות מערכתית בשמירה על צביון הקהילה.

בזה אחר זה עלו דוברים נוספים והציגו קו נוקשה נגד השימוש במדיה הדיגיטלית. המשפיע הרב אלימלך בידרמן קרא לנוכחים לקבל החלטות אישיות ומעשיות לצמצום השימוש במכשירים חכמים.

הרב פנחס ארלנגר הציג עמדה מחמירה במיוחד וקבע כי גם מי שמחזיק בהיתר לשימוש באינטרנט מסונן לצורכי עבודה מנוע מלקרוא חדשות, לבצע קניות ברשת או לצרוך תוכן פנאי.

את הכנס חתם הרב מנחם שטיין, שהזהיר מפני הידרדרות רוחנית כתוצאה מגלישה לא מבוקרת וקרא לבידול מוחלט ושמירה קפדנית על גבולות הקהילה.