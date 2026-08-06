1. ברחוב החרדי אוהבים להתלוצץ על חשבון נתניהו, לנוכח צניחת הליכוד בסקרים, ובעיקר לאחר שהצהיר שבכנסת הבאה יקודם 'חוק גיוס מלא'.

ליצני הרחוב החרדי, טוענים שהמצביע היחיד שנשאר לליכוד כדי לשלשל לקלפי את הפתק מח"ל - הוא לא אחר מאשר גולדקנופף, יו"ר סיעת אגודת ישראל, המתבשם מהצלחתו המזהירה להסליל את הליכוד לעבר חקיקה חרדית דרקונית מעודדת השתמטות, ש'אינה יורדת טוב בגרון' של האלקטורט הטבעי של הליכוד, שעלול 'לשלם' לליכוד בבריחה בהמונית לחיקו של איזנקוט.

בציבור ובעולם הפוליטי התייחסו להבטחתו להבטחה לחוקק בחוק גיוס חדש שעיקרו 'מי שלא לומד ומשתמט - יישב בכלא', כניסיון ציני, כתעלול פוליטי לייצב את התרסקות הליכוד בסקרים, מול התחושות שנוטעים בציבור החזאים הפוליטיים המלומדים, שרואים באופק מהפך, אם משום שמצביעי הליכוד בחלו בשלטונו רב השנים של המנהיג האולטימטיבי ובכניעתו ללא תנאי, לגחמות ההפליה בין דם לדם שהכתיבו לו שותפיו החררים, המעודדים עבירות דאורייתא מסוג 'לא תעמוד על דם רעך', בטענה השקרית שהם - החרדים - ממלאים את שליחותו של שבט לוי שהופקד על הפצת תורה בישראל. החשש הוא שלאחר הבחירות, תהפוך התחייבות זו לחקיקה חדשה, לזיגזג פוליטי לא מחייב. וזה אפילו אמור להיחשב לגיטימי לנוכח זיגזוגיו של מלך העולם היושב על גג העולם בוושינגטון.

2. החרדים מספרים לעצמם סיפור כוזב בדבר היותם ממשיכי שבט לוי, שמחזיק בתעודת פטור ממערכי המערכה המלחמה להצלת עם ישראל. אך הרב חיים נבון בדק ומצא שהתחזות החרדים לשבט לוי, שמחזיק בידיו לכאורה 'תעודת פטור' משירות להגנת העם, מנוגדת לתיאור מפורש בתורה: 'לְכֹל מַטּוֹת יִשְׂרָאֵל תִּשְׁלְחוּ לַצָּבָא' (במדבר ל"א, ד), שמעיד שחוק הגיוס המקראי חל על כ-ו-ל-ם. הרב נבון: "איך אני יודע שהלוויים לא השתמטו מהצבא? -מפרשת מטות, בה נאמר: " 'לְכֹל מַטּוֹת יִשְׂרָאֵל תִּשְׁלְחוּ לַצָּבָא' (במדבר ל"א, ד), וביאר רש"י בטוב טעם ודעת, בעקבות חז"ל: 'לרבות שבטו של לוי'.

וכתב על כך הגרי"ז מבריסק בחידושיו בשם בנו (סוטה מ"ד ע"ב): "דמה שכתב הר"מ דשבט לוי לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, אין הכוונה שהם מופקעים כלל מיציאה למלחמה... בוודאי אם יהיו צריכים לכהנים בעריכת המלחמה - גם הם היו יוצאים". וגם מהגמרא בקידושין (כא ע"ב) ומהמשנה בסוטה (מד ע"ב)", ממשיך הרב נבון, "הדנות על כוהן שיוצא למלחמה. וגם התנ"ך עצמו מספר על גדודי הלוויים והכוהנים שהיו לוחמים בישראל: "בְּנֵי יְהוּדָה נֹשְׂאֵי צִנָּה וָרֹמַח שֵׁשֶׁת אֲלָפִים וּשְׁמוֹנֶה מֵאוֹת חֲלוּצֵי צָבָא... מִן בְּנֵי הַלֵּוִי אַרְבַּעַת אֲלָפִים וְשֵׁשׁ מֵאוֹת. וִיהוֹיָדָע הַנָּגִיד לְאַהֲרֹן וְעִמּוֹ שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וּשְׁבַע מֵאוֹת. וְצָדוֹק נַעַר גִּבּוֹר חָיִל וּבֵית אָבִיו שָׂרִים עֶשְׂרִים וּשְׁנָיִם... כָּל אֵלֶּה אַנְשֵׁי מִלְחָמָה עֹדְרֵי מַעֲרָכָה בְּלֵבָב שָׁלֵם בָּאוּ חֶבְרוֹנָה לְהַמְלִיךְ אֶת דָּוִיד עַל כָּל יִשְׂרָאֵל" (דברי הימים א י"ב, כד-לט).

ומכאן מסקנתו הרב חיים נבון (במוסף מוצ'ש של 'מקור ראשון'): "החרדים, לדאבון הלב, אינם שבט לוי, אלא שבט ראובן, שסירב להצטרף למלחמה נגד סיסרא. עליהם שוררה דבורה הנביאה, לדיראון עולם: "'לָמָּה יָשַׁבְתָּ בֵּין הַמִּשְׁפְּתַיִם לִשְׁמֹעַ שִׂרְקוֹת עֲדָרִים לִפְלַגּוֹת רְאוּבֵן גְּדוֹלִים חִקְרֵי לֵב' (שופטים ה' ט"ז)".

הרב נבון חס כנראה על כבודתם של המשתמטים שאותם הוא משווה לשבט ראובן ואינו מזכיר בקשר זה את הקללה הנמרצת שהטיחה דבורה הנביאה במשתמטים: "אוֹרוּ מֵרוֹז אָמַר מַלְאַךְ ה' אֹרוּ אָרוֹר יֹשְׁבֶיהָ כִּי לֹא בָאוּ לְעֶזְרַת ה' לְעֶזְרַת ה' בַּגִּבּוֹרִים". מסכם הרב נבון: "ההשתמטות החרדית ממיטה כלימת עולם על השבט החשוב הזה בעם ישראל. ייתכן מאוד שנכדי המשתמטים העכשוויים יתביישו בסבם, שלא נחלץ לעזרת ה' בגיבורים. אך מה זה עוזר לנו עכשיו?".

3. ומוסיף הרב נבון: "שוויון בנטל הוא מיתוס, אך שותפות בנטל היא דרישת מינימום. נכון, החרדים מתנדבים לשרת בזק"א, ועושים שם מלאכת קודש. אבל מעולם לא הסכמנו לעסקה, שבה אנחנו נהרגים והם מזהים את גופותינו. שיתכבדו ויתרמו את חלקם גם בין שורות הלוחמים. כפי שאמר משה רבניו לבני ראובן הקדמונים: 'הַאַחֵיכֶם יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה?!' (במדבר ל"ב). בני ראובן לא השיבו לו שהם יחלקו קביים לפצועים מטעם 'יד שרה'".

אבל הרב נבון בטוח בהתפכחות החברה החרדית ובהתנערותה מתכתיבי העסקונה: "השינוי בחברה החרדית בוא יבוא, כי כל אף רגיש יריח בסופו של דבר את ריקבון ההשתמטות; אך הוא יבוא רק מבפנים, כשהחרדים עצמם ימאסו ברקב המוסרי הזה. רק החרדים עצמם יכולים לתקן את החברה שלהם.... אנחנו צריכים להמתין בסבלנות - ולמרבה התסכול, אין לנו סבלנות ואין לנו זמן... ההיסטוריה מלמדת, ששינויים כאלו אכן קורים לא פעם, ואפילו במהירות. לא נחוצה כאן מהפכה כוללת, אלא שדרוג מוסרי. איננו רוצים שהחרדים יפסיקו להיות חרדים, אלא שיחרדו גם לגורל עמם. נתפלל שיהפוך ה' את ליבם במהרה לטובה על עם ישראל, ובינתיים לפחות נקיים את חובת המחאה; לפחות נזכיר לאחינו החרדים שהתירוצים להשתמטותם אינם משכנעים אותנו. אני לא מאמין שהתירוצים הללו משכנעים אפילו אותם".

4. נחזור לזיג והזג שעלול להתרחש כאן לאחר הבחירות בסוגיית גיוס המתחזים לשבט לוי. במערכת הפוליטית כבר לא מאמינים להתחייבות המרגיעה, שלאחר הבחירות ייחקק חוק גיוס הוגן ושיוויוני, מאוזן, שעולה בקנה אחד עם תורת ישראל ורוח ההלכה: "מי שאינו לומד יתגייס ואם לא, יישב בכלא". קשה להאמין שההשתמטות ההמונית תיעקר מ'חפירות חיינו' (על פי המשורר נתן אלתרמן ב'זמר הפלוגות': "אין עם אשר יסוג מחפירות חייו"), ואת תמיכת החרדים ניתן לקנות מגולדקנופף במיטב דמינו, תרתי משמע. אולי יהיה זה פרק נוסף בסאגת הזיג והזג שכל כך התרגלנו אליה.