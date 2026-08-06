הפרקליטות הצבאית הגישה לבית הדין הצבאי כתב אישום חמור נגד שבעה חיילים ותיקים מיחידת הנדסה, המואשמים בהתעללות בנסיבות מחמירות בחיילים צעירים במסגרת מה שכונה ביחידה "משחקי הפז"ם".

הכתבת הצבאית כרמלה מנשה דיווחה כי מדובר באחד מתיקי ההתעללות החמורים שהובאו בשנים האחרונות בפני מערכת המשפט הצבאית.

לפי כתב האישום, שבעת הנאשמים, העצורים כבר למעלה מחודש וחצי, יצרו לאורך תקופה שגרת אלימות והשפלות כלפי חיילים צעירים, שבוצעה כחלק מ"משחקי הפז"ם" שהונהגו ביחידה.

מכתב האישום עולה תמונה קשה של אלימות פיזית מתמשכת. על פי הנטען, החיילים הצעירים הוכו באגרופים, הותקפו באמצעות תותבי נשק ומקלות, רוססו בגז פלפל, ננעלו בחדרים ובתאי שירותים ונאלצו להתקלח לאחר שהותזו עליהם אקונומיקה וחומרי ניקוי. עוד נטען כי הם נשלחו לישון במחסנים ללא תנאים בסיסיים ואף נורו לעברם כדורי רובה אוויר.

אחת משיטות הענישה המתוארות בכתב האישום כונתה "היטלרים" - סדרת בעיטות חוזרות לשוקי הרגליים באמצעות קדמת נעלי החי"ר. לפי האישום, גם לאחר שאחד החיילים החל לדמם ולצלוע, המשיכו הנאשמים לבעוט בו לעיני יתר החיילים.

עוד מתואר כי במשך שלושה לילות רצופים ננעלו חיילים צעירים בחדרם לאחר כיבוי האורות, הוכו באגרופים, הותקפו באמצעות מקל עץ שהופעל על עצם השוק, נורו לעברם כדורי רובה אוויר, ואף נאסר עליהם לצחוק או להגיב למעשים.

לפי כתב האישום, רבים מהחיילים שנפגעו נמנעו מלפנות לקבלת טיפול רפואי, מחשש שהפציעות ייחשפו ויובילו להתנכלויות ולאלימות נוספת מצד החיילים הוותיקים.

ההליך המשפטי בעניינם של שבעת הנאשמים צפוי להימשך בבית הדין הצבאי.