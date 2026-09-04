המגעים לאיחוד בין יו"ר כחול לבן בני גנץ ליו"ר מפלגת האחדות גלעד ארדן נכשלו. גורמים בכחול לבן מסרו כי בתום פגישה נוספת בין השניים הודיע גנץ שלא יהיה איחוד בין המפלגות.

ההחלטה התקבלה ימים ספורים לפני המועד האחרון להגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית.

במפלגת האחדות מתחו ביקורת על התנהלות כחול לבן במהלך המגעים, "התדרוכים של כחול לבן, ברגע צאתו של ארדן מהפגישה עם גנץ, מלמדים יותר מכל מי באמת רצה אחדות ומי רק היה מעוניין לקבל בולטות בתקשורת".

גורמים במפלגת האחדות הוסיפו, "אין לנו אלא להצטער על כך שכחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים, ולא הסכימו ללכת כל הדרך לאחדות כדי לאחד את הגוש". הדברים נמסרו לאחר שהתברר כי הפגישה הנוספת בין גנץ לארדן לא הובילה להסכמות.

רק ביום ראשון האחרון אמר חבר מפלגת האחדות יולי אדלשטיין כי הוא מקווה מאוד שהאיחוד עם מפלגתו של גנץ ייצא לפועל, אך הבהיר שאינו יכול להתחייב לכך. אדלשטיין אמר, "בעוד שבוע נצטרך להגיש כבר רשימות לוועדת הבחירות המרכזית. שני הצדדים צריכים להגיע למסקנה שרצים ביחד, אני חושב שזה צורך אמיתי".

גנץ וארדן נפגשו גם בשבוע שעבר בשיחה שהוגדרה כ"חיובית" והתקיימה ברוח טובה. בסיום אותה פגישה סיכמו השניים כי ימשיכו להיות בקשר במהלך השבוע, שבסופו נכשלו המגעים לאיחוד.