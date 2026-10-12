מעלה אדומים עושה היסטוריה. העיר המבוקשת, שבעשור האחרון הפכה לאבן שואבת עבור הציבור הדתי-לאומי ואוכלוסייה אנגלוסכסית, משנה בימים אלו את קו הרקיע שלה ואת תפיסת המגורים שלה עם פרויקט חדש וראשון מסוגו - 'מגדלי אדומים'.

'מגדלי אדומים' הינו פרויקט ההתחדשות הראשון בעיר, המביא עמו בשורה של ממש: מעבר למגדלי מגורים מודרניים ומתקדמים המשלבים איכות חיים גבוהה, דירות מרווחות, וקהילה איכותית ומגובשת של משפחות דתיות לאומיות ואוכלוסייה אנגלוסכסית.

זה הזמן להכיר את הפרויקט שמביא סטנדרט מגורים חדש למעלה אדומים. לפרטים נוספים לחצו כאן>>>

בפרויקט יבנו 750 יחידות דיור חדשות במגדל בן 31, ובשישה מגדלים נוספים בני 26 קומות זאת לצד שדרת מסחר בשטח של 3,000 מ"ר שתציע חוויית בילוי, קניות ופנאי מתחת לבית. תמהיל הדירות בפרויקט הינו 2-6 חדרים ופנטהאוזים.

מגדלי אדומים, שהושק רק לאחרונה וכבר מעורר עניין רב במספר קהילות בארץ ובארה"ב, יוצא במחירי pre-sale אטרקטיביים של פחות מ-22,000 ₪ למ"ר לזמן מוגבל. רק לשם ההשוואה, מחירי הדירות בפרויקטים בירושלים הסמוכה הנבנים בסטנדרטים דומים חוצים את רף ה- 40,000 ₪ למ"ר.

שכונה של ירושלים - בלי הפקקים והמחירים

רבים מתושבי ירושלים והסביבה ומשפחות מהמגזר הדתי מחפשים את הדרך לשדרג את איכות חייהם ואת דירתם, אך נרתעים מהמחירים הגבוהים בשוק הנדל"ן הישראלי ובעיקר מהמחירים שבבירה. פרויקט 'מגדלי אדומים' מציע את הפתרון האידיאלי ומהווה הזדמנות נדל"נית וכלכלית יוצאת דופן. בהשקעה כספית שפויה ונגישה, ניתן לקבל היום הרבה יותר, דירות גדולות בסטנדרט חדשני ולהבטיח איכות חיים וגם השקעה בטוחה בנכס עם פוטנציאל השבחה גבוה. (Value for Money).

שדרת מסחר מתחת לבית צילום: הדמיות 3DVISION

הודות למהפכת התשתיות, פתיחת מנהרות הגבעה הצרפתית וכביש מרקם חיים, מעלה אדומים הפכה הלכה למעיין שכונה של ירושלים. מדובר בנסיעה קצרה ומהירה של 12 דקות בלבד, ללא רמזורים, המאפשרת לדיירים להמשיך לעבוד, לבלות ולחיות את ירושלים, אך לחזור בסוף היום לרוגע ולאיכות החיים, ללא תוספת כספית דרמטית.

זה הזמן להכיר את הפרויקט שמביא סטנדרט מגורים חדש למעלה אדומים. לפרטים נוספים לחצו כאן>>>

הלב הפועם של העיר בסטנדרט מגורים מתקדם

הפרויקט נהנה מהמיקום המרכזי ביותר שיש, הלב הפועם של מעלה אדומים. הכל נגיש ובמרחק הליכה מהבית: צמוד לעיריית מעלה אדומים, לקריית החינוך, לקניון עופר אדומים , לציר התנועה הראשי, ובמרחק נסיעה קצר מהקאנטרי , הספרייה, היכל התרבות והקונסרבטוריון בעיר.

על התכנון האדריכלי המוקפד הופקד משרד ביטמן בן צור והפרויקט מציג סטנדרט בנייה גבוה ומתקדם ובתקן בנייה ירוקה ויכללו לובי מפואר, בית כנסת וחדר כושר, חניון תת קרקעי, הכנה לעמדות טעינת רכב חשמלי לכל דירה , ומערכות תשתית מתקדמות, בהן מיזוג אוויר בטכנולוגיית VRFבכל דירה ומערכת פינוי אשפה פניאומטית פנימית וחדשנית לנוחות מקסימלית של הדיירים.

יוחאי נוי - סמנכל פרוייקטים קבוצת בן דוד צילום: אייל לייבל

לצד הדירות המרווחות, תוכננו מתחמי פנאי ואיכות חיים יוצאי דופן. הדיירים ייהנו מפארק ירוק ורחב ידיים, שדרת מסחר מתחת לבית , מתקני משחקים חדישים לילדים וחיבור ישיר לשביל האופניים העירוני ("שביל הקרונית") המקשרים בין חלקיה הוותיקים של העיר למתחם החדש.

זה הזמן להכיר את הפרויקט שמביא סטנדרט מגורים חדש למעלה אדומים. לפרטים נוספים לחצו כאן>>>

קהילה, ערכים וחינוך

עבור משפחות מהציבור הדתי, ההחלטה על רכישת דירה נוגעת בראש ובראשונה בקהילה ובחינוך. פרויקט "מגדלי אדומים" נשען על בסיס קהילתי איתן של אוכלוסייה דתית-לאומית ואנגלוסכסית, היוצרות יחד קהילה חזקה וחמה המעניקה תחושת שייכות ומשמעות, ומתבססת על ערכי ציונות, יהדות ומסורת.

הרוכשים ייהנו ממעטפת חינוך מעולה של 360 מעלות, החל ממעונות וגני ילדים, דרך בתי ספר איכותיים, אולפנות ועד לישיבת הסדר, כשהכול נמצא בתוך העיר, ובמרחק הליכה קצר בקריית החינוך הסמוכה לפרויקט.

סנטנדרט בנייה גבוה ומתקדם צילום: הדמיות 3DVISION

איתנות פיננסית וגב של 50 שנות עשייה

מאחורי הפרויקט עומדת קבוצת בן-דוד, מהיזמיות הוותיקות, היציבות והמצליחות בישראל. עם ניסיון של 50 שנות עשייה ורקורד מוכח של בניית אלפי יחידות דיור, קניונים ומלונות, הקבוצה מעניקה לרוכשים ביטחון מלא, ודאות ושקט נפשי. לקבוצה, הידועה בזיקתה השורשית והעמוקה ליהדות ולציונות, מומחיות ענפה בהתחדשות עירונית, והיא מנהלת כיום מעל 40 פרויקטים וכ-10,000 יח"ד בשלבי תכנון וביצוע שונים. פרויקט מגדלי אדומים נהנה מאיתנות פיננסית וגיבוי של ליווי בנקאי מלא והסכמי מימון אסטרטגיים, המבטיחים יכולות ביצוע מהירות.

"זיהינו את הצורך האמיתי של משפחות איכותיות מהמגזר הדתי-לאומי להישאר מחוברות לירושלים, מבלי להתפשר על איכות החיים, חיי הקהילה והמרחב המשפחתי", אמר יוחאי נוי סמנכ"ל פרויקטים בקבוצת בן-דוד. "הפרויקט הינו מתחם מודרני המשלב מגורים, מסחר וריאות ירוקות בלב המרקם העירוני, לצד פיתוח סביבתי וקהילתי נרחב. כקבוצה בעלת מסורת עשייה של 50 שנה, אנו רואים חשיבות עליונה בהענקת איתנות פיננסית, ודאות ושקט נפשי מלא לרוכשים לאורך כל הדרך. אנו גאים להציב סטנדרט מגורים חדש במעלה אדומים, ומזמינים אתכם להצטרף אלינו ולבנות יחד את העתיד בעיר."

זה הזמן להכיר את הפרויקט שמביא סטנדרט מגורים חדש למעלה אדומים. לפרטים נוספים לחצו כאן>>>