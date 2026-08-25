הכירו את מגדלי אדומים

שוק הנדל"ן הישראלי ממשיך לחפש אלטרנטיבות מגורים איכותיות, נגישות ואטרקטיביות - וכעת הבשורה מגיעה ישירות למעלה אדומים.

פרויקט "מגדלי אדומים", המובל על ידי קבוצת בן דוד, מסמן עידן חדש ביהודה ושומרון עם הקמת מגדלי יוקרה בני 26 עד 31 קומות בלב העיר.

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ישבנו לשיחה עם יוחאי נוי, סמנכ"ל הפרויקטים של הקבוצה, כדי להבין מה הופך את הפרויקט הזה למגנט עבור משפחות, זוגות צעירים ומשקיעים.

"קבוצת בן דוד גאה ושמחה להוביל את פרויקט ההתחדשות העירונית הראשון במעלה אדומים ובאזור יהודה ושומרון כולו. מדובר באבן דרך ארכיטקטונית וקהילתית, המביאה סטנדרט בנייה ועיצוב שעד כה היו שמורים למתחמי היוקרה במרכז הארץ", אומר נוי.

הוא מוסיף כי "המיקום שנבחר לפרויקט הוא הטוב ביותר שניתן לבקש בלב העיר, בתוך שכונת מגורים תוססת ובסמיכות מלאה לכל מה שמשפחה צריכה".

אחד היתרונות הבולטים של הפרויקט הוא הקרבה האידיאלית לבירה. "מעלה אדומים היא למעשה כמו שכונה יוקרתית ואיכותית של ירושלים," מחדד נוי. "היא מרוחקת כ-12 דקות נסיעה בלבד מירושלים, מה שמאפשר לתושבים להמשיך לעבוד, ללמוד ולבלות בבירה - ובמקביל לחזור בסוף היום לבית מרווח, חדיש ומפנק בפרויקט חדשני".

תמהיל הדירות המגוון ב"מגדלי אדומים" תוכנן בקפידה כדי לתת מענה מותאם אישית למגוון רחב של רוכשים: משפחות המחפשות מרחב ואיכות, זוגות צעירים בתחילת דרכם, ומשקיעים המזהים את פוטנציאל ההשבחה האדיר. מחפשים איכות חיים, קהילה ונגישות לירושלים? לפרטים נוספים לחצו כאן>>> מדובר בהזדמנות יוצאת דופן לרכישת דירה במחירים אטרקטיביים ונגישים ביותר - ודאי בהשוואה למחירי הדיור המרקיעי שחקים בירושלים ובתל אביב. חדשנות טכנולוגית וסטנדרט בנייה בינלאומי

הפרויקט כולל מגדלים מפוארים במפרט טכני גבוה במיוחד. "מדובר בפרויקט חדשני עם נוף פנורמי עוצר נשימה, מערכת לפינוי אשפה פנאומטית, מיזוג VRF שבו כל דירה יכולה לשלוט בטמפרטורה בחללים שלה, סטנדרט בנייה גבוה, בנייה ירוקה והכנה לעמדת טעינה לכל דירה.

דיירי הפרויקט יהנו מאיכות חיים גבוהה הכוללת בית כנסת, מועדון כושר, שדרת מסחר, פארק ירוק הכולל אלמנטים של מים, שבילי הליכה, שבילי אופניים, וכמובן קרבה וסמיכות לתשתיות חינוך מגיל גן הילדים ועד ישיבת ההסדר. בנוסף הם ייהנו מחיי קהילה מגובשים, בסיס קהילתי של אוכלוסייה דתית לאומית, אנגלוסקסית, המחוברת ליהדות, לציונות ולערכים ומקנה שייכות ומשמעות".

קניית דירה עם שקט נפשי

כאמור, מאחורי הפרויקט עומדת קבוצת בן דוד, מהחברות המובילות והוותיקות בענף הנדל"ן בישראל, בעלת ניסיון של 50 שנה, איתנות פיננסית גבוהה ומוניטין מוכח. הקבוצה בנתה לאורך השנים אלפי יחידות דיור, בתי מלון, מרכזי עסקים ומסחר, וכיום עומדת בחזית ההתחדשות העירונית בישראל עם למעלה מ-40 פרויקטים בביצוע ובתכנון בהיקף של כ-10,000 יחידות דיור.

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