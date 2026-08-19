שר הביטחון היקר, ישראל כץ, הנחה להעביר את סמכויות האכיפה האזרחית על אזרחי ישראל ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל.

הרעיון שמאחורי היוזמה מבורך. אכן אין סיבה שהמתיישבים אזרחי ישראל יטופלו בענייניהם האזרחיים על ידי גורמים צבאיים ולא על ידי משטרת ישראל, כמו כל שאר אזרחי ישראל.

אבל דומה שהעיקר חסר מן הספר.

ארץ ישראל היא נחלת אבותינו. יהודה ושומרון, ובמיוחד מקומות מיוחדים כמו עיר האבות חברון, זה לא רק מקום שבו קבורים האבות והאימהות, אלא שם נמצא בעצם המכנה המשותף של העם היהודי, מה שמחבר את כולנו, מה שהשיב אותנו יחד אחרי אלפיים שנה מכל כך הרבה גלויות.

העובדה שבמשך כל כך הרבה שנים מאז שחרור חבלי מולדתנו במלחמת ששת הימים, עדיין מונצח אי השוויון בין אזרחים במה שמכונה 'ישראל הקטנה' לבין אזרחי ישראל המתיישבים והמתגוררים במקומות כמו יהודה ושומרון, זהו משהו שחייבים לתקן אותו.

זכותנו על ארץ נחלת אבותינו היא לפני הכל במקומות כמו חברון, קבר רחל וקבר יוסף הצדיק, ורק מתוך כוח בכל שאר חבלי הארץ. זה מתחיל מהיחס שלנו.

ולכן הזכות הזאת היא ביטוי מובהק לזהות היהודית שלנו, וככל שנקדים להפוך את יהודה ושומרון לחלק אינטגרלי מכל מדינת ישראל.

העברת סמכויות אכיפה אזרחיות מצה"ל למשטרת ישראל זה צעד טוב, אבל מה שנדרש זה פתרון מהותי יותר וכולל יותר.

מדינת ישראל נדרשת להחליט שאנו בעלי הבית בחבלי מולדתנו, שדין גוש עציון, הר חברון, מטה בנימין ובקעת הירדן כדין גוש דן, הגליל והערבה, ושאזרחי ישראל במקומות הללו הם אזרחים שווי זכויות לכל שאר אזרחי ישראל.

למהלך שכזה קוראים החלת ריבונות. מהלך שכזה יאפשר לצה"ל להתמקד במלחמה בטרור. מהלך שכזה יאפשר להתיישבות לגדול ולהתרחב. מהלך שכזה יתקן את האפליה ואי השוויון ששוררים ביו"ש כבר 60 שנה. מהלך שכזה הוא המעשה הציוני המתבקש במציאות הנוכחית.

בע"ה בכנסת הבאה נשלים את המהלך שהחל יו"ר 'נעם לישראל', חה"כ אבי מעוז, בחקיקת חוק הריבונות, ובכך נבהיר לעצמנו ולעולם כולו שאנחנו פה לעד ולנצח נצחים.

הכותב הוא סא"ל (במיל'), ראש מועצת קריית ארבע לשעבר ומועמד מפלגת "נעם לישראל" לכנסת