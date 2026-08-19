החיבור בין הציבור החרדי להתיישבות ביהודה ושומרון הולך ומתרחב.

יו"ר מפלגת "נעם לישראל", ח"כ אבי מעוז, הגיע לביקור בהתיישבות החרדית בבנימין "מצפה לאה", שם נפגש עם מייסד היישוב, הרב אפרים הרשקוביץ, ועם התושבים ושמע מקרוב על ההתיישבות החרדית ועל האתגרים העומדים בפניה.

הרב הרשקוביץ סקר בפני ח"כ מעוז את סיפור הקמת מצפה לאה ואת הדרך שעשתה ההתיישבות החרדית מאז הקמתה. הוא סיפר גם על האחדות השוררת במקום בין הציבור החרדי לציבורים נוספים ועל החשיבות האסטרטגית של היישוב במרחב, לצד התכניות להרחבת ההתיישבות החרדית ביו"ש.

במהלך הביקור ביקר ח"כ מעוז בבית הכנסת, סייר ביישוב והתארח בבתי התושבים ושוחח עמם על חיי היום-יום במקום ועל הצורך בהמשך פיתוח התשתיות וההתיישבות החרדית ביהודה ושומרון.

ח"כ מעוז, שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל משרד השיכון, סיפר לתושבים גם על פעילותו לאורך השנים לחיזוק ההתיישבות והבטיח לפעול למען ההתפתחות של היישוב מול משרדי הממשלה והגורמים הרלוונטיים.

הוא הוסיף כי לצד החשיבות האדירה של השמירה על חלקי הארץ, ההתיישבות החרדית ביו"ש יכולה לשמש גם כפתרון למצוקת הדיור הקשה במגזר החרדי.

בסיום הביקור אמר ח"כ אבי מעוז: "כמו שהתורה שייכת לכל עם ישראל כך גם ארץ ישראל שייכת לכל עם ישראל, וההתיישבות בה היא זכות וגם אחריות של כל הציבורים. החיבור של הציבור החרדי להתיישבות הוא דבר חשוב ומשמעותי, ואני קורא לכל הרשויות המקומיות ביו"ש לפתוח את הדלת ולסייע להתפתחות ההתיישבות החרדית בכל דרך אפשרית. דלתי תמיד פתוחה בפניכם. 'נעם לישראל' תמשיך לפעול ולסייע להתיישבות החרדית ולחיזוק אחיזתנו בארץ ישראל".