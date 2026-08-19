תיעוד: הטרקטור הורס את המבנה הבלתי חוקי ה-10,000

הרשות לאכיפה במקרקעין ביצעה אתמול (שלישי) פעילות אכיפה ב-13 מתחמים בשכונת ג'ואריש ברמלה, שלדבריה קשורים לגורמי פשיעה.

במסגרת הפעילות, שנערכה בשיתוף פרקליטות המדינה ובסיוע המשטרה, נהרסו מבנים שהוקמו ללא היתרי בנייה ובניגוד לתוכניות החלות במקום.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהגיע בשעות הבוקר לשכונה כדי לעקוב אחר פעילות האכיפה, הודיע כי במסגרת ההריסות נחצה רף של 10,000 מבנים בלתי חוקיים שנהרסו מתחילת שנת 2025. לדבריו, קרוב ל-6,000 מהם נהרסו בשנה האחרונה בלבד.

במשרד לביטחון לאומי אומרים כי במסגרת מדיניות האכיפה הוחזרו עד כה למדינה שטחים בהיקף השווה לשטחן של תל אביב וגבעתיים יחד.

בן גביר אמר, "הגענו לציון דרך משמעותי - המבנה הבלתי חוקי ה-10,000 שנהרס מתחילת 2025. רק בשנה האחרונה הרסנו כמעט 6,000 מבנים בלתי חוקיים".

13 מתחמים בג'ואריש: בן גביר הכריז על חציית רף 10,000 ההריסות

במהלך הפעילות בג'ואריש אותרו מבנים שהוקמו ללא היתרי בנייה ובניגוד לתוכניות החלות במקום. ההריסות בוצעו לאחר פעילות מקדימה של איסוף מודיעין ובליווי כוחות משטרת ישראל.

לפי הרשות לאכיפה במקרקעין, הקרקע שבה בוצעה הפעילות מיועדת לפיתוח עתידי של מגורים, שטחים ציבוריים, תשתיות ומסחר. עוד נמסר כי לאורך השנים תועדו במתחמים עבירות בנייה, השתלטות על קרקע וכן השלכה והטמנה של פסולת.

ברשות טוענים כי עבירות התכנון והבנייה במקום מעכבות את מימוש התוכניות בקרקע ואת האפשרות לקדם את פיתוח האזור בהתאם לייעודו. מהרשות נמסר, "בנייה בלתי חוקית פוגעת ביכולת לממש תוכניות מאושרות, יוצרת מפגעים סביבתיים ופוגעת באינטרס הציבורי".

בן גביר התייחס למדיניות האכיפה ואמר, "פעם פחדו להתעסק עם הבנייה הבלתי חוקית, פחדו להתעסק עם משפחות הפשע והעדיפו להפקיר את אדמות המדינה. אבל אני לא ויתרתי ולא אוותר".

השר הוסיף, "אני מודיע מכאן לכל העבריינים: נמשיך להרוס כל מבנה בלתי חוקי. הדרך היחידה שלכם למנוע את ההריסה היא להרוס בעצמכם, לפני שטרקטורוני המשילות שלנו יעשו את זה".