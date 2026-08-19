הרב בר עם איזנקוט ללא קרדיט

הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר קיבל הערב (חמישי) בחום את יו"ר מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. השניים נפגשו באירוע חנוכת חדר הנצחה ולימוד לזכר חללי ישראל.

איזנקוט, אב שכול מהמלחמה, הגיע למקום ולחץ את ידו של הרב בר, והשניים שוחחו במשך כמה שניות. במהלך השיחה נשמע הרב הראשי אומר לאיזנקוט, "אתה מקור של השראה".

איזנקוט הוא אביו של רס"ר (במיל') גל איזנקוט, שנפל בקרב ברצועת עזה. גל, בן 25 בנופלו, שירת ביחידת מגלן.

גל נהרג לאחר שהכוח שבו לקח חלק זיהה פיר בשטח פתוח בדרום רצועת עזה. הכוח התקרב למקום וגל נפגע מפיצוץ. לאחר שנפגע פונה גל לבית החולים אסותא באשדוד. בבית החולים נקבע מותו.