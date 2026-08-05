יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, הסתייג מהצהרתו של נפתלי בנט שלפיה יכריז על קטאר כמדינת אויב אם ייבחר לראשות הממשלה, והבהיר כי מדובר במהלך בעל השלכות מדיניות וביטחוניות מרחיקות לכת, שאינו יכול להתקבל במסגרת סיסמאות בחירות.

במהלך ביקורו בקיבוץ ניר עוז, אמר איזנקוט כי אין מחלוקת באשר לתפקידה השלילי של קטאר כלפי ישראל, אולם הדגיש כי כל החלטה בנושא חייבת להתקבל לאחר עבודת מטה מקצועית ובהתייעצות עם כלל גורמי הביטחון.

"מדינת ישראל צריכה לבחון את המדיניות שלה מול קטאר ולקבל החלטות מסודרות", אמר. "אני מכיר את הנושא מקרוב מתקופתי בקבינט, ולכן אני אומר שלא נכון לקבל החלטות כאלה כגימיק פוליטי או כאמירת בחירות. זו צריכה להיות החלטה מדינית וביטחונית רצינית".

דבריו נאמרו יממה לאחר שבנט התחייב כי כבר ביומו הראשון בתפקיד ראש הממשלה יכריז על קטאר כמדינת אויב. בנט טען כי קטאר ממלאת תפקיד מרכזי בחיזוק חמאס ובהשפעה על הנעשה ברצועת עזה, והבטיח להרחיק אותה מכל מעורבות במערכת קבלת ההחלטות הישראלית.

איזנקוט לא חלק על הביקורת כלפי דוחא, ואף אמר כי לקטאר "תפקיד שלילי מאוד" נגד ישראל, הן בפעילותה ברצועת עזה והן בזירה הבינלאומית. עם זאת, לדבריו, כל שינוי במדיניות חייב להתבצע לאחר התייעצות עם המוסד, השב"כ והמועצה לביטחון לאומי, ולא במסגרת הצהרות פוליטיות.

במהלך ביקורו, לצד שורד השבי גדי מוזס, חזר איזנקוט גם על התחייבותו כי אם ירכיב את הממשלה, ההחלטה הראשונה שתתקבל תהיה הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר.

בהתייחסות להרכב הממשלה העתידית, נשאל איזנקוט אם הוא רואה ביו"ר הדמוקרטים יאיר גולן מועמד לתפקיד שר הביטחון. הוא נמנע מהתחייבות והשיב כי העיסוק בחלוקת תיקים מוקדם מדי. "יש שותפים וראשי מפלגות מנוסים יותר שמתאימים לתפקיד", אמר, והוסיף כי בשלב זה יש להתמקד בהשגת ניצחון בבחירות ובהקמת "ממשלה ציונית וממלכתית".

איזנקוט התייחס גם למצב הביטחוני בדרום ואמר כי מעולם לא ראה בחמאס גורם שניתן להגיע עמו להסדר ארוך טווח. לדבריו, מדובר בארגון טרור שיש להכריעו, לפרק את יכולותיו ולהבטיח שישראל תפעל מתוך עוצמה ולא מתוך ויתורים הנובעים מחולשה.

בסוגיית יהודה ושומרון אמר כי לאחר מתקפת 7 באוקטובר יש לבחון מחדש את השיח סביב הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הוא הדגיש כי זה אינו הזמן לעסוק בפתרונות קבע, אלא להתמקד בלחימה בטרור, בחיזוק הביטחון ובהגנה על תושבי האזור. איזנקוט הוסיף כי מעולם לא קרא להקמת מדינה פלסטינית, והאשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון לטפח את התדמית שלפיה רק הוא מסוגל להבטיח ביטחון לישראל, למרות אירועי 7 באוקטובר.