עשרות מתפללים השתתפו הערב (רביעי) בתפילת סליחות בהפרדה בכיכר הבימה בתל אביב, שאותה ארגן פעיל הימין מרדכי דוד. למקום הגיעו פקחים של עיריית תל אביב וכוחות משטרה גדולים.

הכוחות נערכו במקום מחשש לעימותים סביב האירוע, אך תושבים באזור בחרו ברובם להתעלם מהצבת המחיצות. עם זאת, במהלך האירוע התפתחו עימותים בין משתתפים לבין שוטרים ופקחים.

המשתתפים פתחו בתפילת הסליחות, כאשר מספר נשים התפללו מעבר למחיצה שהוצבה במקום. פקחי העירייה פינו בהמשך את המחיצה, שלפי העירייה אסור להציבה במרחב הציבורי בעיר.

במהלך האירוע החרימה המשטרה גם את המגפון שבו השתמש מרדכי דוד. כעבור כחצי שעה הוחזר לו המגפון.