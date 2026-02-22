היוצר והמפיק של הסדרה "פאודה", אבי יששכרוף, הביע תמיכה פומבית בשחקן צחי הלוי, לאחר עימות שאירע אמש (מוצאי שבת) בינו לבין פעיל הימין מרדכי דוד ואחרים.

עימות התרחש במהלך מחאה מול ביתה של העיתונאית ומגישת ערוץ 13 לוסי אהריש ברחוב שתולים בתל אביב.

בפוסט שפרסם כתב יששכרוף, "צחי הלוי הוא גיבור ישראל. מידיעה, לא מפרשנות, לא מהשערה, גיבור. בסדיר, בקבע, והרבה במילואים, כולל בשבעה באוקטובר והשבועות והחודשים שאחריו".

עוד הוסיף, "ואז אני מסתכל על הסמל של הקואליציה של ביבי של זה שנקרא שר לביטחון לאומי ששותקים ומאפשרים גועל נפש".

בהמשך כתב, "‏עצה קטנה לחבורת הזבל שהפגינה מןל לוסי אהריש מחוץ לבית. מהיכרות קרובה עם בעלה, אחד צחי הלוי קוראים לו: אל. פשוט אל. יש כמה חמאסניקים בעזה וביו"ש שלמדו את זה בדרך הקשה. אלחמדוללה".

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה מרדכי דוד מתעמת עם הלוי. "אתה בא אליי הביתה? לאן אתה רוצה שזה יגיע?", שאל הלוי, ודוד השיב, "מה תעשה לי? בוא לכאן. זכותי להפגין".

מהמשטרה נמסר כי דוד ואדם נוסף נכנסו למבנה המגורים תוך שימוש באמצעי כריזה, ועוכבו בגין הסגת גבול והפרת הסדר הציבורי.

בהודעת המשטרה נכתב, "משטרת ישראל מאפשרת חופש מחאה וביטוי לכל אזרח, אך לא תאפשר הפרה של הסדר הציבורי, חסימת צירי תנועה ופגיעה במרקם החיים התקין של תושבי העיר".