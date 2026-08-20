נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (חמישי) כי ארצות הברית תפתח במערכה חסרת תקדים של מלחמה כלכלית ובידוד נגד איראן.

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social, כתב טראמפ כי איראן נכשלה בניצול מה שהגדיר כהזדמנות גדולה להגיע להסכם עם וושינגטון.

"אף אחד לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר להגיע להסכם מאשר אני. לרוע המזל, מבחינתם, הם נכשלו בניצולה", כתב טראמפ. הוא ציין כי הצעדים החדשים יפגעו ביכולתה של איראן לקיים קשרים כלכליים בינלאומיים, והזהיר כי מדינות וגופים שימשיכו להושיט סיוע לטהראן עלולים להיתקל בהשלכות מצד וושינגטון.

"לפיכך, היום אני מודיע על המבצע הכלכלי ההרסני ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי! זו תהיה מלחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים", כתב טראמפ, שהוסיף כי היכולות הצבאיות של איראן כבר ספגו נזק כבד: "הצי שלהם נעלם, חיל האוויר שלהם הושמד, המפעלים הצבאיים שלהם הם עכשיו עיי חורבות, המטבע שלהם חסר ערך, והמדינה שלהם בסכנת קריסה".

הוא גם הזהיר ממשלות, מוסדות פיננסיים ועסקים ברחבי העולם מפני מתן תמיכה כלכלית לאיראן.

"היום אני מודיע בנוסף כי כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסיים, לעסקים, לנמלי התעופה או לגופים הממשלתיים שלה לספק חבל הצלה מכל סוג שהוא לאיראן - תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות עצומות. הברחת נפט, קווי חליפין, העברות מזומנים, חלפני כספים, רישומי כלי שיט, חברות קש - כל זה חייב להיפסק עכשיו. אתם יודעים בדיוק מי אתם. זה יהיה D-Day כלכלי, ואנו זקוקים לכל בעלות בריתנו שיעמדו לצד ארצות הברית כדי לבודד ולהכריע את האיום האיראני".

טראמפ הוסיף כי הצעדים יפגעו קשות ביכולתה של טהרן לפעול בזירה הבינלאומית, וחזר על התנגדותו להשגת נשק גרעיני על ידי איראן. "המטורפים האלה נמצאים על הקרשים, והצעדים ההיסטוריים האלה ישתקו אותם ואת יכולתם להפיץ טרור ברחבי העולם. לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

הפוסט פורסם שעות ספורות לאחר שטראמפ אמר בשיחה עם כתבים כי החשיבות האסטרטגית של מצר הורמוז עשויה לרדת ככל שתרחב התשתית של אנרגיות חלופיות.

"נבנה מספר שיא של צינורות נפט. לכן אני חושב שמצר הורמוז לא יהיה חשוב כפי שהיה בעבר", אמר טראמפ.

כשנשאל לגבי סנקציות פוטנציאליות נגד איראן, אמר טראמפ כי לרשות ארצות הברית עומדים צעדים נרחבים.

"יש לנו דברים שאנחנו יכולים להטיל עליהם סנקציות נגד איראן. יש לנו סנקציות דרקוניות מאוד, ונראה מה יקרה".