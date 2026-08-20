המשבר התקציבי המאיים על הפעלת המקומות הקדושים מחריף, לאחר ההנחיה להיערך לסגירת מערת המכפלה והאזהרה מפני הפסקת השירותים באתרים קדושים נוספים.

גורמים במשרד האוצר ובמקומות הקדושים מותחים הבוקר ביקורת חריפה על צו בג"ץ שעצר את ההעברות התקציביות ומזהירים מפני השלכותיו לקראת חודש הרחמים והסליחות וחגי תשרי.

לפי גורמים המעורים בפרטים, במסגרת ההעברות התקציביות נכללו גם סעיפים שאינם כספים קואליציונים אלא לתפעול המקומות הקדושים, ובג"ץ עצר את ההעברות מבלי להבחין בין מטרות התקציבים השונות. השופט אלכס שטיין הורה על הוצאת צו ארעי המעכב את ביצוע ההעברות התקציביות, לאחר שקבע כי לכאורה נפלו פגמים פרוצדורליים בדיון שקיימה ועדת הכספים.

בעקבות ההחלטה נותרו, בין היתר, מערת המכפלה והמרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים ללא המקור התקציבי שנועד להמשך פעילותם.

גורם בכיר במקומות הקדושים הזהיר בשיחה עם ערוץ 7 מפני ההשלכות האפשריות של המשבר בתקופה שבה צפויים להגיע מתפללים רבים לאתרים. "אזרחי ישראל צריכים להבין, לקבר רשב"י במירון ולמערת המכפלה מגיעים עשרות ומאות אלפי אנשים בחודש הרחמים והסליחות ובתקופת החגים. ברגע שיהיה אסון זה יהיה על הידיים של שופטי בג"ץ".

הגורם הוסיף בחריפות, "הידיים שלהם יהיו מלאות בדם והם לא יוכלו להסתתר על ידי החלטה שיפוטית כזאת או אחרת. אנחנו דואגים לאבטחה ולניקיון במקום בשביל המתפללים".

בהתייחס למערת המכפלה אמר הגורם כי במקום מתבצעות כיום עבודות באולם יעקב, והזהיר מפגיעה בהיערכות לקראת הסליחות. "אנחנו באמצע שיפוץ של אולם יעקב, למה לעצור את זה? עוד מעט יתחילו סליחות עם עשרות אלפי מתפללים, למה למנוע מהם? כי לשופט כבוב לא מתאים שיהודים יתפללו? כי לא באנו טוב בעין לכבוב ולרות רונן?".

לדבריו, אין לראות בתקצוב האתרים עניין מגזרי. "אין פה שום כסף קואליציוני. רשב"י ומערת המכפלה של ש"ס? הם של כולם. רוב הציבור שמגיע זה חיילים, תושבי חוץ והמון מסורתיים וחילונים, ושחלק מהם פעם ראשונה בחברון", אמר.

הגורם המשיך במתקפה על בית המשפט ואמר, "בג"ץ הפך לארגון אנרכיסטי שזורע הרס ובהלה. בכל מקום שבג"ץ רואה שהוא יכול לפגוע בדתיים, חרדים ומסורתיים וימניים הוא הראשון שמתנדב לבצע את המשימה".

גורמים במשרד האוצר אמרו לערוץ 7 כי "מדובר בביקורת שיפוטית שמבקשת להחליף את המעשים הכי בסיסיים של ממשלה, והיא חלוקת תקציבים בהתאם להתחייבות הכנסת והממשלה לפי חוק".

לדבריהם, להקפאת הכספים יש השלכות גם על פעילות שוטפת ועל ספקים שכבר העניקו שירות וממתינים לתשלום מהמדינה.

"שופטי בג"ץ רחוקים מלהכיר את המשמעויות של עצירת מיליוני שקלים ואת השפעת הצעד על הפעילות הסדירה והקריטית של משרדי הממשלה ועל ארגונים ואנשים פרטיים, בהם ספקים שנתנו שירות ומחכים לתשלום לו התחייבה המדינה", טענו הגורמים.

הם הוסיפו כי הפניות התקציביות נעשו בדרך שקיבלה את ברכת היועצת המשפטית של הכנסת, וכי לדבריהם מהלכים מסוג זה נעשו גם בכנסות קודמות ובתקופות בחירות.

הדברים מגיעים לאחר שאמש פורסם לראשונה בערוץ 7 כי מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הורה למנהל מינהלת מערת המכפלה אמיתי כהן וליו"ר המועצה הדתית קריית ארבע אורי צוברי להיערך לסגירתה המלאה של מערת המכפלה בתוך 14 ימים. אבידן הסביר במכתבו כי בעקבות צו ההקפאה אין כיום מקור תקציבי מאושר להמשך תפעול האתר.

מוקדם יותר השבוע הודיע אבידן כי בהיעדר מקור תקציבי לפעילות השוטפת ייאלץ המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים להפסיק את שירותיו כבר בתחילת ספטמבר.

בעקבות המצב פנה רב הכותל והמקומות הקדושים ויו"ר "ועדת החמישה", הרב שמואל רבינוביץ, למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר גיל לימון והתריע כי ללא הסדרת התקציב יסיים את תפקידו בניהול מתחם הרשב"י במירון.

הרב רבינוביץ הזהיר במכתבו כי המשך ניהול האתרים ללא מעטפת תקציבית ויציבות תפעולית עלול ליצור סכנה בטיחותית, והגדיר את המצב "פיקוח נפש כפשוטו". לדבריו, הדברים מקבלים משנה חשיבות במתחם הרשב"י במירון לקראת הימים הנוראים, חמש שנים לאחר האסון במקום.