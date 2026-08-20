שינוי בשדרה הניהולית של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא: צבי לוסטיג מונה למנהל תחום הפדגוגיה ברשת החינוך.

לוסטיג, שכיהן ב-15 השנים האחרונות כמנהל תיכון בישיבת בני עקיבא לפיד במודיעין וזכה בעבר בתואר מנהל תיכון מצטיין של הרשת, יחליף בתפקיד את רעות גיאת שמסיימת את תפקידה לאחר שנים של עשייה בתחום הפדגוגי.

במרכז יב"ע אומרים כי לוסטיג מביא עמו ניסיון של שנים רבות בניהול ובהובלת תהליכים חינוכיים ופדגוגיים. במסגרת תפקידו כמנהל תיכון עסק בין היתר בהובלת תהליכים פדגוגיים, ניהול תחום בחינות הבגרות, פיתוח תוכניות ומסלולי לימוד וליווי רכזי שכבות, רכזי מקצוע ובעלי תפקידים.

לצד עבודתו בישיבה, צבר לוסטיג ניסיון רב בהכשרה ובליווי של אנשי חינוך ומנהלים. בין היתר הנחה סדנאות למנהלים ברשת בני עקיבא, ליווה מנהלי בתי ספר במסגרת "ידידי החמ"ד", שימש כמנהל מאמן לפרחי ניהול וכמנחה סדנה לפיתוח זהות ניהולית ב"אבני ראשה", וכן מרצה במכללת אורות ישראל.

לוסטיג מסר: "אני רואה בתפקיד אתגר גדול ושליחות, דווקא בעידן שבו חלים שינויים משמעותיים בדרך הלמידה ובתפקידם של אנשי החינוך וההוראה. זו זכות לקחת חלק בהובלת התחום הפדגוגי ברשת שמשלבת מצוינות לימודית וערכית, ואני מצפה לעבוד יחד עם המנהלים וצוותי החינוך כדי להעניק לתלמידים את המענה הטוב והמדויק ביותר בעולם המשתנה".

מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אלחנן גלט, בירך על המינוי ואמר: "צבי הוא קודם כל איש חינוך שצמח בתוך העשייה של הרשת ומכיר היטב את ההון האנושי בישיבות ובאולפנות שלנו לצד האתגרים וההזדמנויות שנמצאים בשטח. אחרי 15 שנים שבהן הוביל בהצלחה את התיכון בישיבת בני עקיבא לפיד מודיעין, אנחנו שמחים שהוא לוקח על עצמו אחריות רחבה יותר וירתום את הניסיון הרב שצבר לטובת כלל מוסדות הרשת. אני בטוח שצבי יסייע לנו להמשיך לעלות קומה בפדגוגיה, בחדשנות ובמצוינות, תוך שמירה על החיבור העמוק שבין תורה וערכים".

גלט הוסיף: "בהזדמנות זו אני מבקש להודות מעומק הלב לרעות גיאת על שנים של עשייה חינוכית משמעותית. רעות הובילה במקצועיות רבה את התחום הפדגוגי, קידמה תוכניות ומהלכים חדשניים והייתה שותפה מרכזית להישגים המרשימים של מוסדות הרשת ולהתפתחותם של הצוותים והתלמידים כאחד. היא עשתה זאת במסירות גדולה, ביצירתיות ומתוך מחויבות עמוקה לתלמידים ולאנשי החינוך שלנו. אנו מוקירים מאוד את תרומתה ומאחלים לה הצלחה גדולה בהמשך דרכה".