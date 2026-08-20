הכאוס מחריף: אין נחיתות בנתב"ג

אחרי שעות של כאוס ושיבושים קשים בנמל התעופה בן גוריון, החל מהשעה 15:00 תחודש היום (חמישי) בהדרגה פעילות הנחיתות וההמראות. חידוש הפעילות יתבצע בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות.

מוקדם יותר נסגר נתב"ג בשעה 14:00, לאחר שעובדים פתחו בשביתת פתע שהביאה לסגירת עמדות הצ'ק-אין ולשיבושים בפעילות.

העובדים קיבלו הוראה להפסיק את עבודתם, וארבע החברות המספקות שירותי קרקע בנמל עצרו את הטיפול בנוסעים.

העיצומים פרצו באחד הימים העמוסים בשנה ובתקופה שבה היקף הפעילות בנמל גבוה במיוחד. בימים אלה עוברים בנתב"ג קרוב ל-100 אלף נוסעים מדי יום בכ-600 טיסות.

באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות טוענים כי "לא יצאה כל הנחיה לעצירת העבודה". באיגוד מדגישים: "הניסיון להציג את הכאוס בנתב"ג כתוצאה מ'שביתת פתע' חוטא לאמת ומסיט את תשומת הלב מהמחדל האמיתי: מצוקת כוח אדם חמורה ומתמשכת והיעדר היערכות מספקת לעומסי הקיץ".

זהר שנור, שנחתה בנתב"ג, סיפרה לערוץ 7 על המראות החריגים שנגלו לעיניה. "יש פה אלפי אנשים, אלפים של אנשים מסביב לכל המסועים", היא מתארת. "אנשים מבוגרים יושבים על הרצפה, על יריעות פלסטיק, ומחכים. מדברים כאן על ארבע שעות המתנה למזוודות בחלק מהטיסות".

לדבריה, העומס באולם הכבודה חריג במיוחד. "על כל מסוע מופיעות כבר כמה טיסות, אבל המזוודות עדיין לא יוצאות. אני טסה הרבה, ומעולם לא ראיתי דבר כזה".

שנור מספרת כי רק לאחר הנחיתה הבינו הנוסעים שמתקיימים שיבושים בפעילות, אך מאז לא קיבלו כל עדכון רשמי. "אף אחד לא מודיע כאן שום דבר. אין הסברים, אין הודעות - רק ספקולציות. כל אחד מנסה להבין מה קורה דרך אתרי החדשות".

לדבריה, גם אנשי צוותי האוויר נותרו ללא מידע. "ראיתי כאן דיילים ואנשי צוות שממתינים בדיוק כמונו. אף אחד לא יודע מה קורה, ואף אחד לא מסביר".

הכאוס בנתב"ג היום צילום: באדיבות המצלם

שרת התחבורה מירי רגב הנחתה את הנהלת רשות שדות התעופה לעתור לאלתר לבית הדין לעבודה נגד ועד העובדים, במטרה להביא להפסקת השביתה. רגב תקפה בחריפות את המהלך וכינתה אותו "שביתה בריונית".

"מי שקיבל את ההחלטה לקחת את אזרחי ישראל כבני ערובה, ישלם את המחיר", מסרה רגב. שרת התחבורה שוהה בזמן המשבר בחופשה פרטית במרוקו.

מרשות שדות התעופה נמסר כי היא "מתמודדת בשעה זו עם שיבושים בעבודה, בהנחיית ועד העובדים, אשר משפיעים על הפעילות התפעולית ועל השירות לציבור הנוסעים". הנהלת הרשות דרשה מהעובדים "להפסיק באופן מיידי כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בעבודה הסדירה ולהחזיר את הפעילות לשגרה מלאה".

ברשות הוסיפו, "הרשות רואה בחומרה כל פעולה מכוונת העלולה לפגוע בציבור הנוסעים ובפעילותו התקינה של נתב"ג, במיוחד בתקופה של עומסי קיץ והיקפי פעילות גבוהים". עוד הבהירו כי אם השיבושים לא ייפסקו, בכוונתם לפנות בדחיפות לבית הדין לעבודה ולבקש את התערבותו.

המשבר הנוכחי מגיע על רקע תקופה מורכבת בענף התעופה הישראלי, הכוללת איחורים ממושכים ועומסים חריגים בנתב"ג. בין הגורמים נמצאים חניית המתדלקים בנתב"ג, עומסים במרחב האווירי ביוון ומחסור בכוח אדם.

עובדים ועובדים לשעבר בנמל התעופה טוענים כי חלק מהעיכובים הרבים בתקופה האחרונה נובעים מחוסר היערכות מתאימה לעונת הקיץ, שהוביל לדבריהם למחסור בכוח אדם.

ברשות שדות התעופה מסרו כי כלל הגורמים בנתב"ג פועלים לצמצום השפעת האירוע ולשמירה ככל הניתן על הרציפות התפעולית ועל השירות לנוסעים.

השר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "ועדים קומונוסיטיים כוחניים לוקחים את אזרחי ישראל כבני ערובה. הגיע הזמן לפרק את ארגוני האנרכיה האלו! לא ייתכן שוועדים קומונוסיטיים כוחניים תוקעים את אזרחי ישראל ולוקחים אותם כבני ערובה. זה התחיל מהתערבות ברפורמה המשפטית, המשיך בהתנגדות לרפורמת החלב, עובר בחסימת כל שינוי מבני של מערכת החינוך וכעת בהתעללות שווא באזרחי ישראל בחופשת הקיץ. נגמרו הימים שחבורת עסקנים תצליח לשתק מדינה שלמה. הגיע הזמן לפרק את ארגוני האנרכיה האלו!".