השיבושים בנתב"ג שהחלו בשביתת עובדי רשות שדות התעופה אתמול, נמשכים גם בשעות האחרונות (שישי), כאשר טיסות הבוקר ממריאות בעיכובים משמעותיים וחלקן יוצאות ללא מזוודות.

נוסעים הנכנסים לישראל ממתינים למעלה משעה וחצי לקבלת הכבודה.

בטיסות רבות שנחתו בשעות הלילה, יצאו הנוסעים לביתם ללא המזוודות האישיות, לאחר שנמסר להם שאין טעם לחכות להן.

הלילה הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות השביתה בנתב"ג לפתוח בהליכי הדחה מהליכוד של יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן.

"בעקבות השביתה הפרועה והלא חוקית בשדה התעופה שפגעה באזרחי המדינה ועשתה נזק למשק, ראש הממשלה נתניהו הנחה להדיח את פנחס עידן - יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה מחברותו בליכוד", נמסר מטעם המפלגה.

לפני כן איים נתניהו ואמר כי "נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה".

ברקע דבריו של נתניהו נמתחת ביקורת חריפה ברשת נגד עידן, שהוא גם חבר מרכז הליכוד בעקבות השביתה הקשה אתמול שגרמה לכאוס בנמל התעופה, ובהמלכה נסגרו עמדות הצ'ק-אין ונרשמו שיבושים קשים בטיפול בנוסעים ובכבודה.

במשרד האוצר אומדים את עלות השביתה בנמל התעופה בכ-30 מיליון שקלים. החישוב מורכב מאובדן האגרות והעמלות שלא התקבלו בעקבות ביטול טיסות, מאובדן התוצר בעקבות ביטול ימי חופשה של ישראלים, מעיכוב בהגעת סחורות דרך האוויר ומשורה ארוכה של רכיבים נוספים.