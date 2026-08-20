חשד לפוליגמיה: בדואי שהתחתן עם שלוש נשים נעצר בנתב"ג

שייח בן 83, תושב רהט ואב ל-45 ילדים, נחקר בימ"ר דרום בחשד לעבירת ריבוי נישואין ולעבירות על חוק הכניסה לישראל.

על פי החשד, האיש נישא לאורך השנים לתשע נשים על פי הדין השרעי, ובאפריל האחרון נישא לאישה נוספת, תושבת ישראל.

החקירה נפתחה במחלק הפוליגמיה של היחידה המרכזית במחוז הדרומי בעקבות מידע שהתקבל בחודש מאי 2026. במהלכה עלה כי בין נשותיו של החשוד חמש נשים שאינן תושבות ישראל, ובהן תושבות הרשות הפלסטינית, שעל פי החשד שהו בישראל ללא אישורים כדין.

בשבוע שעבר אותרה במסגרת החקירה אחת הנשים, תושבת אזור דהריה. היא עוכבה לחקירה ובהמשך הורחקה מישראל.

החשוד נחקר בימ"ר דרום בחשד לריבוי נישואין וכן בחשד להלנה ולהסעת שוהים בלתי חוקיים. בתום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים, ובהם מעצר בית.

במקביל מנהלת מחלק הפוליגמיה חקירה נוספת נגד תושב ביר הדאג', בן 40. בחודש יולי התקבל דיווח שלפיו האיש, שעל פי החשד כבר נשוי לשתי נשים, מתכוון להינשא לאישה שלישית.

על פי החשד, החתונה התקיימה ב-30 ביולי, וזמן קצר לאחר מכן יצא האיש יחד עם האישה השלישית לחופשת ירח דבש בברצלונה. ב-15 באוגוסט, מיד עם שובם לישראל, הוא נעצר בפעילות משותפת של בלשי ימ"ר דרום ובלשי משטרת נתב"ג.

האישה השלישית עוכבה לחקירה ולמתן עדות, והחוקרים גבו עדויות גם משתי נשותיו הנוספות של החשוד, המתגוררות בביתו. האיש נחקר בחשד לריבוי נישואין ושוחרר בתנאים מגבילים, ובמשטרה אומרים כי נאספו ראיות נוספות הקושרות אותו על פי החשד לעבירה.

שתי החקירות נמשכות ובכוונת ימ"ר דרום לבצע פעולות חקירה נוספות. לאחר השלמתן יועברו התיקים לפרקליטות מחוז דרום לצורך בחינת המשך ההליך המשפטי.

במשטרה ציינו כי מחלק הפוליגמיה בימ"ר דרום הוקם בסוף שנת 2024 בהחלטת המשרד לביטחון לאומי ובתקצובו, בשיתוף משטרת ישראל. המחלק מרכז את הטיפול המשטרתי בתופעת ריבוי הנישואין בדרום ובעבירות הנלוות אליה.

לדברי המשטרה, במסגרת פעילות המחלק כבר נערכו חקירות, נעצרו חשודים והוגשו כתבי אישום בעבירות ריבוי נישואין ובעבירות נלוות. במשטרה הגדירו את התופעה "פסולה וחמורה" וציינו כי היא בעלת השלכות על נשים, קטינים והמרקם המשפחתי והקהילתי.

השר איתמר בן גביר הגיב: "אחרי עשרות שנים של התעלמות מתופעת הפוליגמיה, אחרי עשרות שנים של הזנחה, משטרת ישראל במדיניות שלי פועלת, משקיעה משאבים, משקיעה בחקירות נגד מי שנשוי לכמה נשים. ואני גאה בכך שהמשטרה פועלת, אבל צריך שותפים בנושא. לא יכול להיות שיש ראש רשות במדינת ישראל, רשות עירונית בנגב, שהוא נשוי לכמה נשים. לא יכול להיות שגם הפרקליטות, גם היועצת המשפטית לממשלה, מגלים אוזלת יד בנושא. מספיק להחפיץ נשים".