הורים שכולים לאיזנקוט: אנחנו לא סוג ב'

קבוצת הורים שכולים משחררת בימים אלה סרטון תגובה להודעתו של גדי איזנקוט על כוונתו להקים ועדת חקירה ממלכתית לאסון השבעה באוקטובר. בין ההורים גם גליה חושן, אמה של הדר הי"ד, המספרת בראיון לערוץ 7 על המסר שאותו מבקשים ההורים להעביר למנהיג מפלגת 'ישר'.

חושן מציינת כי מאחורי הסרטון שמופץ עומד 'פורום דין וצדק' הכולל משפחות שכולות שמזה כשנתיים וחצי פועלים בוועדות הכנסת לקידום החוק שאותו הם יזמו להקמת ועדת חקירה שוויונית המורכבת מחברים המוסכמים על הקואליציה והאופוזיציה.

בדבריה היא מדגישה את משמעות ההתנגדות של הפורום להקמתה של ועדת החקירה המוגדרת כממלכתית, ועדה אותה הם רואים כפוליטית, בעוד חברי האופוזיציה בחרו שוב ושוב להחרים את הדיונים על הקמת ועדה שוויונית בטענה שדווקא היא זו שתהיה פוליטית. על הסיבות להתנגדות הפורום לועדה ממלכתית מרחיבה גליה חושן.

לדבריה, הכינוי 'ממלכתית' כלל אינו מופיע בלשון החוק. בנוסף היא מציינת כי ועדת החקירה המוגדרת כממלכתית היא כזו שאת העומד בראשה ואת חבריה יקבע נשיא העליון יצחק עמית שבו אין להורים אמון, כמו גם למערכת המשפט כולה. "עמית פותח את שערי בית המשפט לארגונים שמייצגים מחבלים ונוח'בות. בית המשפט צריך גם הוא להיחקר. השמאל טוען ש'מה פתאום שהנחקרים ימנו את החוקרים', אבל זה מה שקורה בוועדה כזו. בית המשפט התערב בסוגיות של פתיחה באש, ולכן הם צריכים להיחקר".

"ועדת חקירה ממלכתית לא עונה לצרכים שלנו. צריכה לקום ועדה מיוחדת כמו שבארה"ב הקימו ועדה מיוחדת אחרי אסון התאומים. היה בה הרכב של רפובליקנים ודמוקרטים והיא זכתה לאמון העם. אנחנו רוצים שתהיה לא ועדה מטעם. בועדה לא ישבו פוליטיקאים, אלא אנשים שסומכים עליהם מהאקדמיה ומתפקידים ציבוריים בעבר ללא קשר לשבעה באוקטובר", אומרת חושן ומוסיפה: "ועדה צריכה להיות פתוחה לציבור, והועדה הזו מתוכננת להיות סגורה. אנחנו רוצים שהחקירות ישודרו ושהעם ישמע את הקולות".

עוד מציינת גליה חושן את הצורך במעמד מיוחד של משקיפים לנציגי המשפחות השכולות ומשפחות החטופים. כמו כן, היא אומרת, יש לאפשר לכל שני חברים בועדה לזמן לחקירה כל אדם שימצאו לנכון, מה שלא קיים בועדה המוצעת כממלכתית. על פי החוק, היא מזכירה, "הממשלה יכולה להקים ועדת חקירה בלי לשאול אף אחד, אבל הממשלה פותחת את זה גם לאופוזיציה כי רוצים שוויון. הניטרול ההדדי יהיה לטובה וימנע הסתרה".

עוד מעלה חושן חשש ממצב בו ועדת חקירה ממלכתית תחליט לסגור חומרים לחמישים שנה, כפי שקרה בועדת אגרנט. "אנחנו רוצים שהדברים יהיו גלויים לציבור", היא אומרת ומדגישה כי אין בכך דרישה לחשוף חומרים ביטחוניים, שמטבע הדברים אמורים להישמר כחסויים.

סוגיה נוספת אותה מבקש הפורום להבטיח היא סוגיית השמות. הקריאה שמשמיעה גליה חושן היא להבטיח שהועדה שתוקם תפרסם את שמות האחראים ותביא גם להענשתם, וזאת על מנת להביא לתיקון ולמניעת הישנות אסונות מסוג זה.

חושן מספרת על מאמצי הפורום לפנות לאנשי אופוזיציה בקריאה שיצטרפו לקריאתם, אך הם אינם נענים לא מאנשי אופוזיציה ולא ממשפחות שכולות תומכות אופוזיציה, מה שגרם למחלוקת מצערת בין הורים שכולים להורים שכולים. "הם רוצים ראש ולא אמת. אם הם היו רוצים אמת הם היו איתנו", היא משוכנעת ומעירה כי עצם העובדה שרונן בר, הרצי הלוי וחליווה מעוניינים בהקמת ועדת חקירה מלמדת על כוונת הטיוח שתוציא אותם נקיים ותפיל את האחריות על אחרים.

לשאלתנו מדוע הסרטון אותו הפיקו חברי הפורום מתמקד בגדי איזנקוט, ואם התמקדות כזו אינה עלולה להתפרש כפוליטית, אומרת גליה חושן כי את עמדותיו הציב הפורום בפני כל פוליטיקאי שתמך בועדת חקירה ממלכתית, והבחירה בגדי איזנקוט הייתה כי "צבט לנו שהוא הלך לניר עוז ואמר שם שהוא רוצה ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו יודעים ששם נמצאים אנשי שמאל ברובם, ולכן הוא הלך למקום הנוח ואמר את מה שהם רוצים לשמוע. יש כאן שכול סוג א' ושכול סוג ב'. באת אלינו ושאלת אותנו? ביררת למה אנחנו מתנגדים? אתה רוצה להיות ראש ממשלה ואתה מדיר אותנו? אנחנו לא נחשבים?", שואלת חושן.

הורים שכולים לאיזנקוט: אנחנו לא סוג ב'

בדבריה שבה חושן ומדגישה כי הדרישה היא לאפשר חקירה של כל גורם בעל נגיעה לאירוע, כולל ראש הממשלה ואחרים, "אבל הם מתנגדים כי אותם מעניין רק להפיל את ראש הממשלה".

"צריך לתקן ולהעניש. יש כאן 1,200 נרצחים. הרי אדם שהורג בטעות בתאונת דרכים משלם, אז על 1,200 אין עונש?", היא אומרת ומבקרת את כלל חברי הכנסת של הימין שלא הצטרפו להצעת חוק ועדת החקירה השוויונית שמקודמת על ידי חבר הכנסת אריאל קלנר. בדבריה היא מביעה חשש שמא מיקומו הנמוך של קלנר ברשימת הליכוד לכנסת יותיר אותו מחוץ לכנסת הבאה והמהלך החקיקתי יצטרך להתחיל מראשיתו. כדי למנוע זאת היא קוראת לראש הממשלה לשקיין את קלנר במקום גבוה ולהחיל על החוק את חוק הרציפות.