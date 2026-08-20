מחרוזת שירי שבת || להקת לב אבות- מוסף של שבת

להקת לב אבות פרסמה מחרוזת שירי שבת, לקראת חודש אלול. חברי הלהקה הסבירו כי המחרוזת נוצרה מתוך הכיסופים להארת אור ה' בעולם ומתוך הרצון לעורר אחדות ובקשה על השכינה וכבוד ירושלים.

בלהקה הסבירו כי כי אורה של השבת מביא עמו "את הכיסופים והדרישה העמוקה להארת אור ה' בעולם, בכל מקום ובכל פינה". חברי הלהקה קשרו את הדברים גם לחודש אלול, שאותו תיארו כתקופה של תשובה ושיבה אל מקור החיים.

"הלב של הפרויקט המתוק הזה הוא אחד יחיד - לעורר לבבנו ולבב כל אחינו בית ישראל לבקש על השכינה ועל כבוד ירושלים, מקדש ועיר מלוכה, להחזיר עטרה ליושנה, ולהרים קרן ישראל. השאיפה היא להגיע למצב שבו יקראו כולם בשפה ברורה ובנעימה קדושה - ה' אחד ושמו אחד", כתבו.

במחרוזת משתתפים דוד אלבז בסקסופון, איתמר קמאי בכינור, נריה בוסקילה בקלרינט, בנימין גולדברג וחגי שפירו בתופים, אלישיב קרמר בבס ובפסנתרים, הלל פישר ויגאל שטטנר בגיטרות ואריאל בוסקילה בבוזוקי ובגיטרות מזרחיות. דניאל עמיצור מבצע את השירה, ובקולות משתתפים עמיצור, קרמר, פישר, בוסקילה ושטטנר.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראים הלהקה ויגאל שטטנר, ואת המיקס והמאסטרינג ביצע אורי כהן. הסקסופונים הוקלטו באולפן של ינון ודוד אלבז, ועל הצילום, העריכה והאריזה הגרפית אחראי פורת חיים טיירי.