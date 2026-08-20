בית המשפט העליון דחה את עתירתה של תנועת רגבים שהוגשה בחודש מרץ האחרון בשיתוף המועצה האזורית בנימין, בדרישה לחייב את שר הביטחון, מפקד פיקוד המרכז וראש המנהל האזרחי לנקוט צעדי אכיפה והריסה מיידיים נגד חמישה מתחמי מגרטות רכב ענקיים ובלתי חוקיים. המתחמים פועלים בסמוך לכביש 4460, בין הכפרים קיביא ונעלין במערב בנימין.

על פי העתירה, האתרים ממוקמים בשטח C הנמצא בשליטה ישראלית מלאה, ומהווים סכנה ביטחונית ובטיחותית חמורה. למגרטות הללו מגיעים אלפי כלי רכב שהורדו מהכביש או נגנבו, שם הם מפורקים לחלקי חילוף או מוחזרים לנסיעה בכבישי יהודה ושומרון כ"משטובות" בלתי מורשות.

ב"רגבים" הדגישו כי פיגועים רבים בוצעו באמצעות רכבים אלה שאינם רשומים, וציינו כי "סחר בלתי מורשה בגרוטאות וחלקי חילוף הוא הגורם העיקרי למכת גניבות הרכב הקיימת בתחומי מדינת ישראל מזה שנים רבות".

למרות שהליכים משפטיים שמנהל המינהל האזרחי נגד אחת המגרטות נמשכים כמעט עשרים שנה ללא שינוי בשטח, קיבל הרכב השופטים - אלכס שטיין, יחיאל כשר וגילה כנפי-שטייניץ - את טענת המדינה כי בוצעה "שורה של פעולות אכיפה" שבאו לידי ביטוי בהדבקת צווים שונים, ועל כן נקבע כי אין עילה להתערבות שיפוטית בשיקול הדעת של הרשויות.

רועי דרוקר, מנהל מרחב י"ש בתנועת רגבים, מתח ביקורת חריפה על פסק הדין. "חבל ארץ שהופך לארץ הפקר בחסות בג"ץ. מכת גניבות הרכבים מתרחשת כאן מתחת לאף של מדינת ישראל תוך השתלטות מכוונות על אדמות המדינה. אלפי רכבים גנובים מערי המרכז עוברים מדי לילה ומשמשים כמקור זול ומסוכן לחלקי חילוף ולמשטובות שמשתוללת על כבישי יו"ש ועל הדרך מזהמים באופן אנוש את הסביבה. עשרים שנה "שמשחטות" הרכבים פועלות באין מפריע ובית המשפט מקבל פעולה של הדבקת צו 'כפעולות אכיפה' ושם ללעג ולקלס את החוק."