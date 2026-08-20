אורי זכי, לשעבר חבר מפלגות "מרצ" ו"הדמוקרטים", סיפר כיצד כשנאלץ להחליף את טליתו הישנה - רכש חדשה עם פתיל תכלת.

"מזה כ-39 שנה, כל בוקר חול מאז הבר המצווה, התעטפתי באותה טלית. לאחרונה סימני הזמן נתנו בה אותותיהם, והייתי חייב לרכוש טלית חדשה", פתח זכי את הציוץ שפרסם בחשבונו ברשת X.

הוא הוסיף "הופתעתי למצוא טלית עם פתיל תכלת! כמה זה מרגש שידע שאבד לעם ישראל לפני כ-1,300 שנה, חזר בזכות המחקר והמדע, ויהודי יכול שוב לקיים מצוות ציצית המקורית, ככתבה ולשונה".

לפני כמה שנים סיפר זכי על החיבור העמוק שלו ליהדות. "אני מאמין גדול בתורה, אני מאמין בעם ישראל, בבחירת עם ישראל להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה כמעט מדעי, כי כשמשה הלך שמה עם כמה עבדים משוחררים, אמר לאנשים האלה שמול האימפריה האדירה, הולכים במדבר והוא אומר להם, התורה אומרת להם, האלוהים שלנו הוא אחד והוא האלוהים של כולם; היום אתה מסתכל על כל העולם, או רוב העולם שאנחנו מכירים, מכיר בדיוק באמת הזאת. כולנו מאמינים באלוהי משה, לא באלוהים אחר. זה בעיני כמעט הוכחה אמפירית".

זכי סיפר כי הוא מקפיד להניח תפילין מדי יום. "מגיל מאד צעיר אני כל בוקר ממקד את התפילה שלי לעיר הזאת ולהר הספציפי, למקום הספציפי", אמר.

על בית המקדש הוא הוסיף: "בתורה כתוב אז זה האידאל. אבל אני חושב שמבחינת הרוחניות ומה שהאדם היהודי חש היום כשאין בית מקדש, מעלת הרוחניות של היהדות עלתה מיום שחרב הבית. המחשבות, הכוונות והמילים הפכו להיות הרבה יותר".