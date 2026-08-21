ימים לאחר שאלמונים השחיתו דגלי ישראל שהוצבו בכיכר רוואבי שבבנימין, הגיעו למקום פעילי תנועת "אם תרצו", בני נוער מהיישוב עטרת ומתנדבים, בשיתוף מועצה אזורית בנימין, והשיבו את הדגלים למקומם.

במסגרת הפעילות תוקנו והוחלפו כל הדגלים שנפגעו, ובנוסף הוצבו כ־50 דגלי ישראל נוספים לאורך הכיכר ובסביבתה. לדברי המשתתפים, המהלך נועד להעביר מסר של חיזוק הנוכחות הישראלית במקום.

הדגלים הם חלק ממיזם דגלול כבישי בנימין, שבמסגרתו הוצבו מאות דגלי ישראל לאורך כביש 465 - מצומת המשטרה הבריטית, דרך ביר זית ורוואבי ועד ליישובים עטרת ונווה צוף.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר: "האנרכיסטים ניסו לפגוע בנוכחות הישראלית וקיבלו את התשובה ההפוכה - על כל דגל שהושחת, הצבנו עוד. דווקא מול רוואבי ובסמוך לאוניברסיטת ביר זית, דגלי ישראל מתנוססים בגאון. מול מי שמנסה לערער את האחיזה הישראלית, התשובה ברורה: עוד דגלים, עוד התיישבות ועוד ריבונות".

ראש אגף השטח בתנועת "אם תרצו", בן בוחבוט, הוסיף: "אף אנרכיסט לא יעצור אותנו. נמשיך להניף את דגל ישראל בגאווה בכל רחבי ארץ ישראל".