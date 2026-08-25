תחקיר נרחב של עיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" מעלה כי במהלך הדיונים המכריעים שקדמו לפתיחת המערכה הצבאית נגד איראן, בכירי המודיעין בוושינגטון הציגו עמדה חד-משמעית המזהירה מפני פגיעה בהנהגה הבכירה בטהרן.

לקראת תחילת המתקפה ב-28 בפברואר, כינס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את צמרת מערכת הביטחון בחדר הסגלגל כדי להכריע אם פעולה צבאית נרחבת תוביל לקריסת המשטר ולפירוק תוכניתו הגרעינית.

במהלך המפגש הציגה ראש המודיעין הלאומי דאז, טולסי גבארד, את הערכת גופי המודיעין, ולפיה סיכול המנהיג העליון של איראן יוביל בסבירות גבוהה לעלייתו של שלטון נוקשה וקיצוני אף יותר.

לפי המידע שפורסם, בקהילת המודיעין האמריקנית הבהירו כי הנהגה חלופית זו תהיה מחויבת יותר להשגת נשק גרעיני, תפעל באופן מיידי לחסימת נתיבי השיט במצר הורמוז ותוביל לתקיפת בסיסים וכוחות של צבא ארה"ב במרחב.

במקביל, גורמים בכירים בפנטגון התריעו מפני נפגעים בנפש ושחיקת מאגרי התחמושת. למרות אזהרות אלו, בחר הנשיא טראמפ לאמץ את עמדת הגורמים שטענו כי איראן מצויה בשפל היסטורי, לצד תוכניות המבצע שהציגו שר ההגנה פיט הגסת' ומפקדי הצבא.

אזהרות המודיעין הפנימיות עלו בקנה אחד עם הצהרותיהם של גורמים רשמיים באיראן, אשר שבו והדגישו בעבר כי כל פגיעה ישירה תוביל לאלתר לסגירת מצר הורמוז ולשיבוש אספקת האנרגיה העולמית. לצד זאת, מומחים בינלאומיים התריעו כי תקיפה נרחבת תאיץ בטהראן להשיג פצצה גרעינית כ"תעודת ביטוח" להבטחת שרידות המשטר.

לפי דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל", הערכות המודיעין התממשו בשטח. עלי חמינאי אומנם חוסל בידי ישראל זמן קצר לאחר תחילת המלחמה, אך המשטר לא קרס. את מקומו תפס בנו, מוג'תבא ח'אמנאי, בעוד משמרות המהפכה מהדקים את אחיזתם במדינה וממשיכים בפגיעה באוניות במצר הורמוז.