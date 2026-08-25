רעות בן חיים בשיחה עם ערוץ 7 צילום: ערוץ 7

תושבי עוטף עזה, יחד עם תנועת צו 9 ופורום 'עוטף ישראל', מקיימים היום (שלישי) מחאת חירום במעבר כרם שלום על רקע התוכניות להכנסת כוחות בינלאומיים לרצועת עזה ולהתחיל תהליכי שיקום, עוד בטרם הושג פירוז מלא של הרצועה ופירוק ארגון הטרור חמאס מתשתיותיו ומנשקו.

המפגינים חסמו את הכביש במעבר ולא אפשרו למשאיות המעבירות סיוע הומניטרי לעזה לעבור.

יו"ר צו 9, רעות בן חיים, שוחחה עם ערוץ 7 והסבירה את הצורך במחאה. "אנחנו מביאים את הקול השפוי מהשטח. אנחנו רואים את הדברים המדאיגים שמתרחשים בימים האחרונים, העפיפונים שנוחתים אצלנו, האזהרות של התצפיתניות, והכל בזמן שידי הלוחמים כבולות. מעל הכל, אנחנו רואים את האיום של הכוחות הזרים, שכבר הגיעו לכאן ויפגעו אנושות בביטחון של כולנו. אנחנו נעצור מצב בו כוחות זרים נכנסים לעזה וכובלים את ידי צה"ל".

האב השכול אורן סמדג'ה, שהצטרף באחרונה למפלגת "האחדות", אמר "בזמן שהבן שלי קבור מתחת לאדמה ממשיכים להחיות את חמאס שהם האויבים הגדולים ביותר של מדינת ישראל. אנחנו רואים שטרור העפיפונים חוזר - ואין למדינה תשובות לדבר הזה".

"אני חושב שחוזרים לקונספציה. בשבעה באוקטובר כבר הוכח שזה לא עובד. צריך להכריע את חמאס ביד קשה. המלחמה לא הסתיימה כי לא הבסנו את חמאס. הבן שלי וכל החיילים עבדו כדי להביס את חמאס ובינתיים זה לא קרה והחיים ממשיכים. אותי זה מצמרר".

יפעת בן שושן, תושבת נתיב העשרה צילום: ערוץ 7

יפעת בן שושן, תושבת נתיב העשרה, השתתפה גם כן במחאה. "הגעתי לכאן עם הרבה חברים מהעוטף ומכל רחבי המדינה כדי להגיד לא לכניסת הכוחות הזרים, לא לשיקום עזה ולא לשיקום חמאס. כל עוד אנחנו מכניסים לכאן כוחות זרים, אנחנו משקמים את עזה, לפני שחמאס מתפרק מנשקו. זה מנוגד לכל ההסכמים וההחלטות.

אנחנו רואים כאן את משאיות הסיוע ההומניטרי שעוברות מכאן היישר לידי חמאס. איך מדינת ישראל מאפשרת את הדבר הזה?", תהתה.