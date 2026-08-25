מופע הענק בבית אל וידאו: מאיר אליפור וערוץ 7 / תמונה: ראובן טרקו

אלפי בני אדם מבית אל והאזור חגגו אתמול את סיום הקיץ בערב הופעות שכלל את שולי רנד ובן צור, לצד מופע פתיחה של הזמר אביעד. האירוע נערך באמפי החדש של היישוב, שנחנך באותו הערב.

לפני שעלו הזמרים לבמה נשא ראש מועצת בית אל שי אלון דברים בפני הקהל. הוא סיפר כי האמפי, שמכיל מקום ליותר מ-4,000 איש, הוקם תוך חמישה חודשים בלבד במקום ששכן עד לאחרונה כשטח ריק ומוזנח. "האמפי הזה שאתם רואים כאן מאחורי לא היה קיים לפני חמישה חודשים", אמר לקהל.

לדברי אלון, מדובר בציון דרך עבור היישוב, שלטענתו הופך עם חנוכת המתחם ל"בירת בנימין", עיר מרכזית שתארח את האירועים הגדולים של האזור. הוא בירך את הקהל, וכן את תושבי בנימין, יהודה והשומרון, בברכה, בהצלחה, בשמחה ובשנה טובה.

בן צור בבית אל נדב גולשטיין

הרכב הזמרים לערב נבחר, לפי ההסבר שניתן לקהל, מתוך רצון לפנות לכל שכבות הגיל ביישוב. שלושה זמרים עלו על הבמה בזה אחר זה: אביעד שפתח את הערב, שולי רנד ולבסוף בן צור. "בעצם הגענו לכל קהלי היעד, של החבר'ה הצעירים, של המבוגרים, של אלה שאוהבים נוסטלגיה, של אלה שאוהבים את המוזיקה הכי עכשווית", נאמר מהבמה.

האמפי החדש מיועד, לפי התוכניות המוצהרות של המועצה, לשמש בהמשך זירה קבועה לאירועי תרבות באזור בנימין, ולא רק למופע חד פעמי. בין דברי הפתיחה הוזכרה גם התקווה למלא את המתחם מספר פעמים בשנה.

הערב כלל גם התייחסות לגידול שחל בבית אל בשנים האחרונות, במספר המשפחות ביישוב ובהקמת קהילות חדשות באזור, וכן להרחבת מפעל החוות בסביבה.

את דבריו חתם שי אלון במשפט: "כי אם אין התיישבות אין ביטחון".