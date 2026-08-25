יגל אושרי - מה מצאת בעיר הזאת (Prod. By Shimon YihYe)

הזמר יגל אושרי מוציא שיר חדש בשם "מה מצאת בעיר הזאת", העוסק בזוגיות שהסתיימה ובבחירה של בת הזוג לעזוב לטובת החיים בתל אביב.

לאורך השיר מעמיד אושרי זה מול זה את הקשר שנשאר מאחור ואת החיים בעיר, שאותם הוא מתאר כנוצצים מבחוץ אך גם כמנוכרים ומזויפים. במרכזו חוזרת השאלה שמעניקה לו את שמו, "מה מצאת בעיר הזאת שלא מצאת בי?".

אושרי מתאר בשיר את השינוי שהוא מזהה בחיים בעיר, "פעם אנשים חיפשו עיניים, היום כולם הולכים רק מסביב".

בהמשך הוא שר, "כל האנשים האלה מזויפים", ומציג את הסתירה שבין הזוהר העירוני לתחושת הבדידות: "והכול שמח והכול עצוב, איך הכול זורח, איך הכול חשוך".