האם המעבר לרכבות אוטונומיות ללא נהג עשוי לשנות את שאלת הנסיעה בתחבורה ציבורית בשבת?

הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת, מתייחס בראיון לערוץ 7 לסוגיה שהתעוררה בעקבות התוכניות למטרו האוטונומי, וקובע כי נסיעה שגרתית בו בשבת לא תהיה מותרת מבחינה הלכתית.

הדיון התעורר לאחר שחברת נת"ע פרסמה את הליך המיון המוקדם למכרזי השלב השני של פרויקט המטרו, הכולל בין היתר רכבות שיפעלו ללא נהג. הרב פרל מסביר כי למרות האוטומציה, בפועל אין לראות במטרו מערכת שפועלת ללא מעורבות אנושית.

לדבריו, מערכת תחבורה שמסיעה מספר רב של נוסעים תידרש מטעמי בטיחות לחדר פיקוח. העבודה בו, לדבריו, אינה מסתכמת בהסתכלות במסכים, אלא עשויה לכלול מעבר בין מערכות, טיפול בתקלות וטיפולים שוטפים שיידרשו גם במהלך השבת.

עם זאת, הרב פרל מציין כי עשויים להיות מקרים שבהם הנסיעה תותר בשל צורך רפואי או ביטחוני. הוא מזכיר בהקשר זה רופאים, אנשי ביטחון וצוותים העוסקים ברפואה ובביטחון, ואף מעלה אפשרות להיתר עבור מי שנדרש לבקר בבית חולים חולה שיש בו סכנה.

אלא שהשאלה מבחינתו אינה טכנולוגית בלבד. הרב פרל מציין את הגישה שהנחתה את מכון צומת לאורך השנים ואת עמדתו של הרב אריאל, שלדבריו שולל גם נסיעה ברכב אוטונומי, ומסביר כי השבת מבוססת גם על עיקרון של "מנוחת הנפש".

משום כך, לדבריו, גם אם הנסיעה נועדה למטרות חיוביות כמו תפילה, לימוד או ביקור הורים, האפשרות לנוע ולהתפזר ממקום למקום אינה מתיישבת עם אופייה של השבת.

בהקשר זה הוא דוחה את ההשוואה למעלית שבת, "המעלית היא מביאה אותי מהקרקעית לבית", בעוד כלי תחבורה מאפשר תנועה בין מקומות שונים.

לצד הקביעה ההלכתית בנוגע לנוסע עצמו, הרב פרל מציג עמדה שונה ביחס לשאלה הציבורית האם הציבור הדתי צריך לפעול נגד עצם הפעלת המטרו בשבת. לדבריו, יש לבחון בין היתר את מבנה הבעלות על החברה ואת האפשרות לשותפות עם גורמים שאינם יהודים, בהתאם להלכות העוסקות בשותפות בעסק שפועל בשבת.

הרב אומר כי אינו סבור שהציבור הדתי צריך בהכרח להתנגד להפעלת מטרו אוטונומי בשבת, בפרט אם מדובר במערכת תת-קרקעית שבה חילול השבת פחות נראה לעין. לצד זאת, הוא מזכיר כי שאלת התחבורה הציבורית נוגעת גם לעובדים שרוצים לנוח בשבת ולאלה שמבחינה דתית אסור להם לעבוד בה.

לדבריו, גם הרצון לשמור על צביונה של השבת אינו מחייב שימוש בכלים פוליטיים כדי למנוע מאחרים לנסוע. הוא מציין כי אדם שלא יוכל להשתמש בתחבורה ציבורית בשבת לא בהכרח ישנה את אורח חייו, ועשוי במקום זאת לבחור לנסוע ברכב פרטי.

הרב פרל מסכם את עמדתו ביחס למעורבות הפוליטית בנושא ואומר כי "הלחץ הדתי הפוליטי" במקרים כאלה "הוא לא נכון, לא חכם, לא טוב, לא מועיל, לא מקרב ליהדות". לדבריו, המציאות החברתית בישראל השתנתה לאורך השנים, ולכן יש לבחון את השימוש במנופי לחץ בהתאם למציאות זו.