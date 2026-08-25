הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם הבוקר (שלישי) כי העלות המשקית הממוצעת של חייל מילואים עומדת על כ-53 אלף שקלים בחודש. מדובר בעלייה של כ-10% לעומת האומדן הקודם משנת 2024, שעמד על 48 אלף שקלים בחודש.

העדכון נובע מבחינת מאפייני התעסוקה של המשרתים בפועל ולא הסתפקות בממוצע השכר הכללי, בעוד עלות חיילת מילואים עודכנה כלפי מטה ל-27 אלף שקלים בחודש.

החישוב של האוצר ל"עלות המשקית" מורכב מאובדן התועלת הכלכלית של העובד, אובדן הוותק והניסיון, הפגיעה בפעילות הכלכלית של בן הזוג וההפסד מדחיית לימודים אקדמיים.

מהממצאים עולה כי גברים יהודים שאינם חרדים מהווים 36% בלבד מסך העובדים, אך חלקם בקרב הנעדרים בשל שירות מילואים עומד על 83%. בנוסף, כ-75% מהמילואימניקים שלא הגיעו לעבודה הם בני 25 עד 44, ושיעור הסטודנטים בקרבם עומד על 13% לעומת 7% באוכלוסייה.

רק 8% מהנעדרים בשל שירות מילואים הם עצמאים לעומת 14% במשק, דבר שעשוי להעיד על קושי לעזוב את העסק או על יכולת לתפעלו במהלך השירות.

כמו כן, ל-70% מהנעדרים יש ילדים בבית ול-63% יש ילדים קטנים, שיעורים הגבוהים משמעותית מכלל המועסקים במשק. השכר הממוצע של מילואימניק בגילי 25 עד 44 שנעדר מעבודתו עומד על 18,841 שקלים, והוא גבוה ב-42% מהשכר הממוצע של מי שלא נעדר.

בהתאם לנתונים, העלות המשקית של מילואימניק צעיר עודכנה לכ-39 אלף שקלים, ואילו עלות מילואימניק מבוגר עומדת על כ-68 אלף שקלים בחודש. בקרב נשים עודכנה העלות לכ-27 אלף שקלים בגיל הצעיר ולכ-37 אלף שקלים בגיל המבוגר.

באוצר מדגישים שתי משמעויות מרכזיות לממצאים, ובראשן הצורך בהפחתת ימי המילואים לרמות נמוכות יותר לאחר סיום עימותים פעילים.

המשמעות השנייה נוגעת לגיוס, כאשר לפי חישובי הדוח החלפת 10,000 חיילי מילואים בחיילים סדירים תוריד את העלות המשקית מ-53 אלף שקלים ל-26 אלף שקלים בחודש. מהלך כזה יניב תועלת של 270 מיליון שקלים בחודש ו-2.7 מיליארד שקלים בשנה למשק כולו.

באוצר מציינים עוד כי עלותו של חייל חרדי עשויה להיות נמוכה יותר, עקב הכנסה ממוצעת נמוכה ושיעורי תעסוקה נמוכים.