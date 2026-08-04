יממה בלבד לאחר שהוחזר לשירות המילואים בעקבות התערבותו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, טוען פעיל הימין ולוחם המילואים זיו ברנס כי הודח פעם נוספת.

לדבריו, ההחלטה התקבלה לאחר שפרסם פוסט בעל תוכן פוליטי ברשתות החברתיות, ולא בעקבות סרטון שצולם במדים כפי שאירע בפרשה הקודמת.

בסרטון שפרסם בפייסבוק, כשהוא עדיין לבוש במדי צה"ל, סיפר ברנס כי הוצא מדרום לבנון לאחר שקיבל הודעה על הפסקת שירותו. "אתם רואים, בזה הרגע הוציאו אותי מדרום לבנון והודיעו לי שאני מודח משירות מילואים. אתם יודעים למה? לא כי עשיתי סרטונים על מדים, אפילו לא עשיתי סרטונים - בגלל שהתבטאתי ברשת ועשיתי איזשהו פוסט פוליטי", אמר.

לדבריו, בשלב זה לא ברור אם מדובר בהחלטה סופית, אולם הוא הבהיר כי בכוונתו להמשיך ולהתבטא בנושא. "מה שבטוח, אני לא אסתום את הפה. אני לא אפסיק לדבר על עניין האכיפה הבררנית. אם זה הסטנדרט החדש שלחיילי מילואים אסור לפרסם פוסטים פוליטיים - אז שיחול על כולם", אמר.

ברנס הוסיף כי לטענתו קיבל הוראה ממפקדיו להפסיק את שירות המילואים, ותהה כיצד ההחלטה מתיישבת עם המחסור בכוח אדם שעליו מדבר צה"ל. "אחרי זה אתם תספרו לנו שחסרים לוחמים? עשיתי רק פוסט, בלי סרטון, ובזמן שיש אנשים שעושים תעמולה על מדים - אותי עוצרים", אמר.

בהמשך פרסם ברנס פוסט נוסף, שבו הפנה ביקורת חריפה כלפי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. בפוסט טען כי ההתנהלות כלפיו החלה בעקבות סרטונים שפרסם נגד הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, והאשים את זמיר בהתערבות פוליטית ובאכיפה סלקטיבית. לדבריו, "כל הבלגן איתי התחיל כי עשיתי סרטונים על גדי איזנקוט", ובהמשך טען כי נעשים ניסיונות להשתיק אותו בשל עמדותיו.

ברנס המשיך וטען כי קיימים אנשי מילואים ואנשי ציבור אחרים שלדבריו עסקו בפעילות פוליטית או ציבורית במהלך שירותם, אך נגדם לא ננקטו צעדים דומים. בפוסט הזכיר בין היתר את שמותיהם של יועז הנדל, יונתן גלב ושחר ורון, וטען כי בעניינם הופעלה מדיניות שונה. את הדברים הציג כחלק מטענתו לקיומה של אכיפה בררנית.

עוד אמר כי "הסרטון הזה הוא רק ההתחלה", והצהיר כי בכוונתו להמשיך לעסוק בנושא ולהביא לטענתו דוגמאות נוספות להתנהלות שלדבריו מאפיינת את צמרת צה"ל. בפוסט טען כי מדובר בניסיון להרתיע אנשי מילואים מהבעת עמדות פוליטיות, והוסיף כי לדעתו רבים מהמילואימניקים שותפים לעמדותיו.

ההתפתחות האחרונה מגיעה ימים ספורים לאחר הפרשה הקודמת, שבמסגרתה הודח ברנס משירות המילואים בעקבות סרטון תמיכה פוליטי שפרסם כשהוא במדים. בעקבות הסערה הציבורית והפוליטית הורה שר הביטחון ישראל כ"ץ לבחון מחדש את ההחלטה, ולאחר מכן הוחלט להשיב את ברנס לשירות. לפי הדיווחים, ההשבה בוצעה לאחר התערבות השר, שעורר דיון ציבורי נרחב בשאלת גבולות חופש הביטוי של אנשי מילואים ובאופן אכיפת הפקודות בצה"ל.