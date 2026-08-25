הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הגיע היום (שלישי) לישיבת ירוחם לרגל פתיחת זמן אלול, ונפגש עם תלמידי הישיבה ופצועיה.

זמיר הגיע למקום לאחר שסיים ביקור והערכת מצב ברצועת עזה. בהזמנת ראשי ישיבת ירוחם, הוא קיים שיח עם התלמידים ועם פצועי הישיבה לכבוד פתיחת זמן אלול.

במהלך הביקור שוחח הרמטכ"ל עם אחד מתלמידי הישיבה, בנו של סרן במיל' הרב אבי גולדברג, שנפל בקרב בדרום לבנון לפני כשנתיים.

הרמטכ"ל עם בנו של הרב אבי גולדברג צילום: ללא קרדיט

במהלך הסיור בעזה שוחח זמיר עם המפקדים, שסקרו בפניו את תמונת המצב המבצעית ואת פעילות הכוחות במרחב.

הרמטכ"ל הביע את הערכתו ללוחמים ולמפקדים הפועלים ברצועה להגנת תושבי ישראל. בהתייחסו למערכה המתמשכת אמר, "בעוד כחודש וחצי נציין שלוש שנים ל-7 באוקטובר. שלוש שנים שבהן צה"ל מתמודד עם מערכה רב-זירתית, מורכבת ורציפה - בעזה, ביהודה ושומרון, בלבנון, בסוריה, באיראן ובזירות נוספות".

לדבריו, "זהו אתגר גדול מאוד לצה"ל, ואנחנו עם הישגים בלתי רגילים בכל הזירות ובכל הגזרות. כוחותינו ניצחו בכל הקרבות, החלשנו משמעותית את כל אויבינו, פגענו ביכולותיהם ובתשתיותיהם". הוא הדגיש כי צה"ל ממשיך בהיערכות ובדריכות בכלל הזירות, "מתוך הבנה שהמערכה לא תמה".

זמיר התייחס בהמשך ליעדי צה"ל ברצועה והבהיר, "בעזה אנחנו לא מוותרים על יעד העל - פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו, בכל האמצעים הנדרשים". לדבריו, "אנחנו ממשיכים לפעול באופן שיטתי לפגיעה מתמשכת בחמאס ובמנהיגיו בכל מקום - ובכלל כך מערכה מתמשכת למניעת התעצמותו".

הרמטכ"ל התייחס גם למרדף אחר המחבלים שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר. "המרדף אחרי מחבלי השבעה באוקטובר נמשך - כל מי שלקח חלק בטבח יחיה בנרדפות עד שיחוסל. זו משימה ארוכת טווח שאליה הפיקוד וצה"ל כולו מחויבים".

בהמשך הצהיר זמיר כי צה"ל שינה את תפיסתו בעקבות אירועי השבעה באוקטובר. "המסר שלנו ברור: תחקרנו ואנחנו מפיקים לקחים - צה"ל לא יחזור לתפיסות כפי שחווינו ב-6 באוקטובר. אין הכלה של איומים".

לדבריו, "אנחנו לא נאפשר לאויב לבנות את עצמו מחדש, לא נאפשר לתשתיות טרור להתבסס, ונפעל בכל הזדמנות להסרת האיומים בהתהוותם". זמיר הוסיף כי צה"ל קשוב לחששותיהם של התושבים וערוך עם כוחותיו בחזית לפני היישובים.

"אנחנו קשובים לקולות של התושבים, מבינים את החששות שלהם ונדע להגיע לכל מי שעומד מאחורי איום עליהם", אמר הרמטכ"ל. "אנחנו ערוכים עם כוחותינו בחזית לפני היישובים וממשיכים לסכל תשתיות טרור ומחבלים".

זמיר התייחס גם למעבר הכוחות בין הגזרות השונות וציין כי רק לפני כשלושה חודשים פגש את מפקדי חטיבת גבעתי וחטיבה 401 בגבול הצפון: "כעת אתם נמצאים כאן וממשיכים להעמיק את ההישגים ברצועת עזה. פיקוד הדרום והאוגדה ממשיכים לסכל איומים באופן מדויק ובכל הזדמנות".

הרמטכ"ל שיבח את פעילות הכוחות ואמר, "יש כאן הישגים אדירים שמבוססים על הפעילות הנחושה והבלתי מתפשרת של הכוחות בשטח. גם את גדוד המילואים של חטיבה 11 אינני פוגש בפעם הראשונה. הגדוד מגויס בסבב הזה ל-90 ימים, אני מודע לקושי החריג על אנשי המילואים ומשפחותיהם. אנו מחויבים להמשיך לפעול למענכם".