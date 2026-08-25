ביקור יוצא דופן וראשון מסוגו נרשם היום (שלישי) בישיבת ההסדר בירוחם, עם הגעתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, לסיור ממושך במקום.

במסגרת הביקור, שנמשך כשלש שעות, נועד המפקד העליון של הצבא עם ראשי הישיבה, הרב חיים וולפסון והרב אוריאל עיטם, לצד מנהלי איגוד ישיבות ההסדר אורי פינסקי ואליעזר דויטש. כמו כן, נפגש הרמטכ"ל עם תלמידים שנפצעו במהלך שירותם הצבאי.

ראשיתו של המפגש הוקדשה להנצחת זכרם של עשרת תלמידי ובוגרי הישיבה ששכלו את חייהם במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

ראשי המוסד הציגו בפני הרמטכ"ל את קיר הנופלים וסקרו את דמויותיהם. במהלך המעמד שיתף אחיו של אפרים יכמן הי"ד, שנפל בקרבות ברצועת עזה בחודש דצמבר 2023, בפרטים על דמותו של אחיו, והגדירו כחייל מסור ושקדן אשר הקפיד על שילוב לימוד התורה גם בעת שהותו בתנאי שטח.

הרמטכ"ל בישיבת ירוחם צילום: ישי הבר, ישיבת ההסדר ירוחם

בהמשך נכנס הרמטכ"ל לבית המדרש ונשא דברים בפני תלמידי הישיבה. בדבריו אמר זמיר: "כבר בכניסה לכאן חשים בעוצמה שיש בבית המדרש הזה, בעוצמה של עם ישראל כולו. אני רואה בישיבות ההסדר מנהיגות, אחריות ומפעל עצום. מה שיוצא מבתי המדרש האלה הוא עוצמה ומנהיגות של עם ישראל, ואנחנו זקוקים למנהיגות הזאת - מנהיגות מלכדת ומאחדת. מפעל ישיבות ההסדר קרוב מאוד לליבי ולליבו של צה"ל. אנחנו רואים את בוגרי ישיבות ההסדר בכל היחידות, בכל החזיתות ובחוד החנית של צה"ל. החיבור לתורה שלנו מחזק את הרוח, ואני רואה ערך גדול בלימוד התורה ובחיזוק הרוח - זו מכפלת כוח של צה"ל".

עוד הוסיף זמיר בדבריו אל הנוכחים: "החיזוק שאתם מקבלים כאן בבית המדרש הוא שיעור לחיים. אני רואה ערך גדול ברוח ובלימוד התורה, והעוצמה של צה"ל היא מכפלה של החומר ברוח, לא מספיק רק אחד מהם. אתם חלק חיוני בתוך צה"ל, אנו רואים אתכם בכל היחידות".

בתגובה לביקור ולדברים, ציינו ראשי ישיבת ההסדר ירוחם, הרב חיים וולפסון והרב אוריאל עיטם: "השותפות שלנו עם צה"ל היא יסוד במה שאנחנו מבקשים לבנות כאן. מבחינתנו, לימוד תורה ואחריות לביטחון העם אינם שני עולמות נפרדים, אלא דרך אחת שמחייבת גם התמסרות לבית המדרש וגם נכונות לעשייה, לשירות משמעותי ולתרומה למדינה. העובדה שהרמטכ"ל מגיע לכאן בחודש אלול, פוגש את התלמידים ומכיר בחיבור הזה שבין תורה, אחריות וביטחון ישראל, נוגעת בדיוק בשאיפה שלנו. ישיבת הסדר אינה פשרה, אלא דרך בעלת עומק, שמבקשת להצמיח אנשים שמחויבים לתורה, לעם ולמדינה".