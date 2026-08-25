יוסף ג'בארין, יו"ר מפלגת חד"ש והרשימה הערבית המשותפת, אומר כי תמיכה בגוש איזנקוט תהיה חייבת להתבסס על מה שהגדיר "כללים בסיסיים המבטיחים שוויון וזכויות לחברה הערבית".

בדברים שצוטטו על ידי אתר החדשות הערבי - ישראל "אל-ג’רמק" אמר ג’בארין, כי הוא "מתנגד לכל הסכם המנציח את הכיבוש או מתעלם מנושאי החברה הפלסטינית בישראל".

לדבריו, לא ניתן לקבל הסכם שאינו כולל תוכנית ברורה לפיתוח החברה הערבית, וכן הוא דחה שיתוף פעולה עם קואליציה שאינה מציבה פתרונות אמיתיים לסוגיות האלימות והפשע שמהן סובלת החברה הערבית.

ג'בארין הדגיש כי כל השתתפות פוליטית חייבת להיות מותנית בערבויות ברורות בנוגע לשוויון, לפיתוח החברה הערבית ולטיפול באלימות ובפשע, לצד עמדה ברורה נגד ההתיישבות, כלשונו.

בראיון לרדיו "א-נאס" לפני מספר ימים, מתח ג’בארין ביקורת על גישת מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, הדוגל בהצטרפות לקואליציה כדי להשיג עמדת השפעה על מדיניות הממשלה.

לדבריו, כל "מפלגה המצטרפת לקואליציה הופכת למחויבת לקווי היסוד שלה". בתשובה לשאלה, ג'בארין לא שלל את האפשרות ש"הרשימה המשותפת" תעניק רשת ביטחון לקואליציה חלופית שתפיל את ממשלת הימין.