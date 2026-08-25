הדר מילר: טרור העפיפונים לעוטף חוזר - אסור לעצום שוב עיניים

אשת התקשורת הדר מילר מתייחסת בטור וידיאו באולפן ערוץ 7 לחזרת העפיפונים לרחף מעל יישובי עוטף עזה, ומזהירה מפני התייחסות לתופעה כאל אירוע שולי. לדבריה, מדובר בניסיון לבחון מחדש את גבולות התגובה והדריכות של ישראל.

"זה פשוט לא ייאמן. בזמן שכולנו מנסים לחזור לשגרה, יש מי שממשיך לבחון את הגבולות שלנו מחדש", אומרת מילר. "העפיפונים שחוזרים לרחף מעל היישובים הם אולי ניסיון ציני להציג את זה כמשחק ילדים, אבל אסור לאף אחד ליפול בפח הזה".

לדבריה, "מדובר בפרובוקציה מחושבת שנועדה לבדוק את הדריכות של צה"ל ולשחזר את הקונספציה המסוכנת שהכרנו ערב השבעה באוקטובר".

היא טוענת כי מדובר באותה דינמיקה שבה ארגוני טרור מתחילים בפעולות שנראות קטנות, ובהדרגה הופכים אותן לחלק מהמציאות.

"מדובר בדיוק באותה דינמיקה שבה ארגוני הטרור משתמשים בפעולות קטנות לכאורה כדי לייצר נורמליזציה של איומים ולכרסם בהדרגה בקו הביטחוני שלנו", אומרת מילר. "מה שמתחיל כאירוע שולי עלול להפוך במהירות למציאות שאי אפשר להשלים איתה".

מילר קוראת לדרג המדיני והביטחוני לפעול בתקיפות מול התופעה ולא להסתפק בהתעלמות או בתגובה מוגבלת: "אי אפשר להסתפק עוד בתגובות רפות או בהתעלמות. הדרג המדיני והביטחוני חייבים לגדוע את התופעה הזו ביד קשה ובלתי מתפשרת".

לדבריה, התגובה נדרשת גם כדי להעביר מסר ברור כלפי ניסיונות נוספים לבחון את גבולותיה של ישראל: "מי שמעז לבחון את הגבולות שלנו, חייב לקבל תשובה מוחצת שתבהיר פעם אחת ולתמיד: אין יותר חסינות לטרור, לא באוויר ולא ביבשה".