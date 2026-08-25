פרשן חדשות 12, עמית סגל, מתייחס הערב (שלישי) להתעלמות המכוונת של עופר וינטר מראש הממשלה בנימין נתניהו בנאום ייסוד המפלגה שלו.

"היו לעופר וינטר הרבה מילים נחרצות בנאום שלו הערב, אבל מילה אחת לא היתה בו, נתניהו. וינטר, ואני בטוח שכל מילה נבדקה בקבוצות מחקר ובסקרים, לא תקף את נתניהו וגם לא אמר שישב יחד", ציין סגל.

הוא הדגיש כי "הבחירה של וינטר היא מעניינת במיוחד. השאלה היא, אם במעלה הדרך וכדי למנוע זליגת קולות, הוא יתחייב לשבת תחת נתניהו, או כמו שחושד נתניהו הוא שומר את האופציה לממשלת ימין רחבה - כשגם ליברמן ובנט הם ימין".

לדבריו "זה התמרון העדין שצריך וינטר לעבור - ויש לו שבועיים לפני סגירת הרשימות. המטרה היא למנוע מעצמו, כמעט בכוח, להתאחד או להתמזג עם מישהו אחר.

לכן, וינטר משחק על כל הקופה, מנסה לתפוס תאוצה כמה שיותר מהר, כדי להימנע מאותו אילוץ של המחנה לפרוש", סיכם סגל.