יאיר גולן, יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", מטיל על ראש הממשלה בנימין נתניהו את האחריות לניפוץ אנדרטת המחבלים על ידי חבר הכנסת צבי סוכות בישוב הפלסטיני מאדמא באזור שכם.

במסר בערבית המכוון לציבור הערבי בישראל לקראת הבחירות לכנסת, אמר גולן: "תדעו לכם, צבי סוכות לא פועל בחלל ריק. זו רוח נתניהו להתעלם מהתראות מערכת הביטחון, לתת גיבוי לקיצונים ולטרור היהודי, לייצר הסלמה ולסכן את חיילי צה"ל כדי לשמור על השלטון שלו".

גולן ציין, כי "אין לנתניהו ממשלה בלי צבי סוכות, ולכן פעם אחר פעם אחר פעם ביטחון ישראל וחיילי צה"ל נדחקים הצידה כדי לשמור על הקואליציה".

יו"ר מפלגת "הדמוקרטים" כינה את הממשלה "ממשלת חמאס הוא נכס" וטען, כי הממשלה "נותנת לקיצונים להכתיב את מדיניות הביטחון שלה, ומוכנה להסתכן בעוד הסלמה, בעוד חזית בעוד חיילים ישלחו לכבות את השריפות שהיא עצמה הדליקה".

את חבר הכנסת צבי סוכות כינה גולן "עבריין מסוכן שפוגע בביטחון ישראל", והוא הוסיף כי לאחר הבחירות "הדמוקרטים" יחזירו את הביטחון למדינת ישראל.

חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת "הדמקורטים" אמר במסר בערבית, כי :הישרדות ממשלת נתניהו תלויה בצבי סוכות, גם אם המחיר הוא חשיפת חיילי הצבא לסכנה" והדגיש, כי "בנינו ונכדינו אינם מתגייסים כדי להיות מגן להרפתקאותיו".