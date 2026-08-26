תיעוד | צבי סוכות הרס אנדרטאות למחבלים בשומרון צילום: דוברות

הוויכוח הציבורי שפרץ בעקבות הגעתו של חבר הכנסת צבי סוכות לכפר מדמא והריסת אנדרטאות שהוקמו במקום לזכר מחבלים, גורר תגובות גם מהשטח.

הודעה ששיגר לוחם המשרת בפלוגה שאבטחה את הסיור של חבר הכנסת להוריו, והגיעה לידי ערוץ 7, מציגה את עמדת הלוחמים אל מול הביקורת שנשמעה במערכת הפוליטית והתקשורתית.

בהודעתו התייחס החייל לטענות שהופנו כלפי חבר הכנסת ולשיח שהתפתח לאחר המקרה. הלוחם ציין כי בקרב חבריו לפלוגה נרשמה תמיכה בצעד שבוצע: "לא תיאמן החוצפה של בנט לדבר בשמנו", ציין החייל והוסיף: "החיילים בפלוגה שמחו מאוד שסוכות ניתץ את האנדרטה, אם כי היו מעדיפים לעשות את זה בעצמם".

לצד זאת, הביע החייל תרעומת על האופן שבו מציגים גורמים פוליטיים את פעילות הכוחות במקום, וכתב כי הלוחמים "כועסים עכשיו שבנט עושה עליהם סיבוב תקשורתי מכוער".

בתשובה לטענות שלפיהן הנוכחות במקום העמידה את הלוחמים בסכנה מבצעית, הבהיר החייל את נסיבות האירוע מנקודת מבטו: "זה כפר שאנחנו נכנסים אליו באופן קבוע, הסיור קרה בדיוק לפי לוח הזמנים שתואם, לא היה אף סיכון לכוחות ולא נזרקה ולו אבן אחת. הכול שקרים של בנט כדי לקושש קולות על הגב של החיילים".