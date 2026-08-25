נתניהו באירוע של מועצת בנימין דוברות

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, קרא הערב (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו להמשיך את תנופת ההתיישבות ביהודה ושומרון ולהוביל להחלת הריבונות, במסגרת אירוע ההצדעה השנתי להתיישבות בבנימין.

בדבריו אמר גנץ כי בשנים האחרונות חל לדבריו שינוי משמעותי במדיניות הממשלה כלפי ההתיישבות. "אחרי שנים של דשדוש והיסוס, אנחנו רואים היום שינוי עמוק במציאות. מה שהיה במשך שנים חזון ותוכניות הופך לביצוע בשטח. מדינת ישראל חוזרת לקבוע את המציאות", אמר.

לדבריו, במשך שנים גם ממשלות ימין אפשרו, לטענתו, לפקידות לקבוע מדיניות שהתייחסה לקו הירוק כגבול. "היום, יחד עם שותפינו בממשלה, אנחנו מתקנים את העוול הזה. נבחרי הציבור סוף־סוף חוזרים לקבוע את המדיניות, ואנחנו הופכים אותה למציאות", הוסיף.

גנץ הדגיש כי הישגי ההתיישבות אינם, לדבריו, הישגים מגזריים בלבד. "הישגי ההתיישבות בשנה האחרונה אינם הישגים רק של המתיישבים ביהודה ושומרון. אלו הישגים של כל מדינת ישראל, המשפיעים על הביטחון הלאומי ועל ביטחונו האישי של כל אזרח".

לדבריו, תנופת הבנייה והפיתוח שמקדמת הממשלה ביהודה, בשומרון ובבנימין מחזקת את ביטחונה של ישראל ומעצבת מחדש את מפת הביטחון של המדינה מול האיומים השונים.

בהמשך הציב גנץ את היעד הבא של ההתיישבות. "המהפכה הזו היא רק תחילתה של הדרך. היעד הבא הוא ריבונות. ריבונות היא ההישג הנדרש מבחינה אזרחית, ביטחונית וערכית, ולא נעצור עד להחלתה. בארבע השנים האחרונות הוכחנו שאפשר לשנות את המציאות, וכעת צריך להמשיך באותה נחישות".

את דבריו חתם בפנייה ישירה לראש הממשלה. "אדוני ראש הממשלה, נתת לנו משימה להקים בשנה האחרונה 13 יישובים חדשים בבנימין - ואנחנו מבצעים. תן לנו עוד. הציבור הישראלי נכון למשימות האלה ומסתער עליהן. אנחנו רוצים להמשיך לבנות, להמשיך לפתח ולהמשיך לבצר את אחיזתה של מדינת ישראל בארצה, למען הביטחון, למען הדור הזה ולמען הדורות הבאים".

ראש הממשלה נתניהו אמר באירוע כי "אי אפשר להתעלם מהמספרים. 104 יישובים שהקמנו, 160 חוות. אני חושב שההישג של הממשלה הזאת, ואני מודה לך שר הביטחון ולשר בצלאל סמוטריץ', זה מאמץ אדיר של הממשלה לממש את חזון הדורות".