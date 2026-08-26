מדרשה לבנות נפתחה היום (שלישי) לראשונה בשלומי, כשלוחה של המדרשה לבנות בעכו. בשלוחה החדשה לומדות 55 בנות בשתי כיתות - בנות לפני שירות לאומי ובנות לאחר שירות והמנכ"ל שלה הוא עו"ד יוסי דנציגר.

בראש השלוחה עומדת הרבנית בת אל קוסובסקי, שאמרה באירוע כי פתיחת המדרשה דווקא בשלומי מרגשת במיוחד. "מרגש מאוד מאוד שזה קורה דווקא פה, ואחרי כמעט שלוש שנים של מלחמה, שנים שהיישוב ידע כל מיני טלטלות, עליות ומורדות. אנחנו מתרגשות מאוד להפוך להיות חלק מהקהילה של שלומי".

קוסובסקי סיפרה כי עבורה מדובר גם בסגירת מעגל אישית, בעקבות נפילת אחיה בניה ריין הי"ד בלבנון לפני 20 שנה. "אני מרגישה שעכשיו, עשרים שנה אחרי, אנחנו נמצאות פה וממשיכות בדיוק את מה שהוא התחיל. הוא יצא לפה להגן על תושבי הצפון, ואנחנו באות לפה להוסיף רוח וכוח", אמרה.

בדבריה התייחסה קוסובסקי לבחירתן של הבנות להגיע דווקא ליישוב הסמוך לגבול. "אנחנו יודעות שזה יישוב גבול, ואנחנו יודעות שהן באות לפה להוסיף כוח, להוסיף רוח. זה מרגש שזה הדור שגדל פה, וכל כך הרבה בנות, בנות 18, בנות 20, לפני שירות ואחרי, בוחרות להיות כאן".

קוסובסקי הוסיפה כי מטרת המדרשה היא לאפשר לבנות להעמיק בזהותן ולבנות את עולמן הרוחני מתוך בחירה. היא הביעה תקווה שהבנות "יכניסו מהאור פנימה ויוציאו מהאור החוצה", ויפיצו ממנו לקהילה.

השלוחה החדשה מצטרפת למדרשה לבנות בעכו, שבראשה עומדת הרבנית עפרה שטרן. באירוע השתתף גם הרב יוסי שטרן, ראש ישיבת ההסדר בעכו, שבמוסדותיו פועלת המדרשה.