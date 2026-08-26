הסערה בגדוד רותם: הורי לוחמי מחלקת הבייניש בגדוד רותם, תלמידי ישיבות ההסדר בית שאן ומצפה רמון המשרתים בלחימה בתוך רצועת עזה בגזרת נחל עוז, שיגרו מכתב חריף ודחוף להנהלת איגוד ישיבות ההסדר, ובו דרישה להתערבות מיידית מול הדרגים הבכירים בצה"ל.

במרכז פנייתם של ההורים עומדת טענה לפגיעה קשה באורח חייהם הדתי של הלוחמים. מן המכתב עולה כי באחד הלילות האחרונים, סמוך לשעה 01:30, ניתנה ללוחמים פקודה להיכנס לתוך נמ"ר יחד עם פרמדיקית, וזאת בניגוד להבטחות מפורשות שניתנו להם בעבר בנוגע לטנקים ונמ"רים.

החיילים יצרו קשר בזמן אמת עם ראשי הישיבות, הרב קוסטינר והרב שושן, ובהנחייתם סירבו לפקודה. בעקבות כך, טוענים ההורים כי הלוחמים סופגים מסכת של איומים, אזהרות וכוונות להטיל עליהם עונשי ריתוק.

בנוסף לפגיעה הערכית, מפרטים ההורים ליקויים לוגיסטיים, תברואתיים ורפואיים קשים בשטח. בתחום המזון מציינים ההורים: "החיילים שלנו פשוט רעבים. אנו עדים למצבים שבהם הארוחה הראשונה ביום מגיעה אליהם רק בשעה 16:30 אחר הצהריים. גם כשהמזון מגיע, הוא באיכות ירודה ובכמות שאינה מספקת ללוחמים בשטח".

כמו כן, מתוארים תנאי תברואה ירודים במתחמי השהייה, הכוללים נוכחות של פשפשים, חולדות ועכברים, אשר הובילו לעקיצות מזוהמות בגופם של הלוחמים ללא כל פעולת ריסוס או הדברה מצד המערכת.

בתחום הרפואי מובאת דוגמה לחייל שסבל מפגיעת שמיעה כתוצאה מהלחימה בלבנון ונאלץ להמתין שעות ארוכות אל תוך הלילה עד לבדיקת רופא בשל עומס במערך הרפואי.

בסיכום פנייתם דורשים ההורים מאיגוד ישיבות ההסדר לפעול מול דרגי הפיקוד בצה"ל לביטול כל ענישה נגד החיילים ששמרו על ההלכה, לעמוד על אכיפת כללי השילוב הראוי, ולהביא לפתרון מיידי של כשלים באספקת המזון, התברואה והמענה הרפואי.

מאיגוד ישיבות ההסדר נמסר בתגובה: "איגוד ישיבות ההסדר מגבה את לוחמי ישיבות ההסדר שלא הסכימו לעלות על נמ"ר מעורב. הלוחמים פעלו על פי פקודת השירות המשותף, ומצופה מצה"ל לקיים ולכבד את הפקודה ולאפשר לחייל שומר הלכה לשרת על פי אמונתו, ובהתאם לכך כמובן אין מקום להעניש חיילים שפעלו על פי הפקודה. לאחרונה ישנה התרופפות גדולה בציות של מפקדים לפקודות המאפשרות לחייל שומר הלכה לשרת לפי אמונתו, דבר שרומס את זכויות ואת אורח החיים של החיילים. הדבר הזה חייב להשתנות ומהר!".